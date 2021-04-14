أزمتان تضربان صناعة السيارات.. في مصر والعالم

أكد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، خالد سعد، في مقابلة مع "العربية" أن صناعة مكونات السيارات تواجه مشاكل متعددة، بسبب المصانع التي جرى إغلاقها أو تقليص عملها في أميركا والصين وأوروبا وأميركا بسبب جائحة كورونا.

ولخص سعد المشكلة في مصر والعام كله بجانبن الأول عدم توافر المنتج من مكونات السيارات في المصانع العالمية، بجانب عدم توافر جداول واضحة للشحن البحري بسبب ظروف الجائحة.

وانعكست أزمة صناعة السيارات العالمية نتيجة نقص مكونات أساسية في التصنيع على السوق المصرية التي بدأت تعاني من نقص في المعروض وتهدد بتباطؤ في تنفيذ مبادرة إحلال السيارات المتقادمة.

من جهتها أعلنت شركة GB Auto عن عدم قدرتها على تلبية كافة الطلبات الخاصة بمبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن أزمة نقص المكونات أثرت سلبا على معدلات تجميع بعض الطرازات.

بحسب البيانات الرسمية، تراجعت واردات مصر من السيارات 14% خلال شهر يناير مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020 إلى نحو 262 مليون دولار.