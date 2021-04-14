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ارتفاع أرباح جيه بي مورغان بدعم من أنشطة التداول والاستثمار المصرفي

جي بي مورغان تشيس - أسواق
جي بي مورغان
اقتصاد أميركا

ارتفاع أرباح جيه بي مورغان بدعم من أنشطة التداول والاستثمار المصرفي

ارتفع صافي دخل البنك إلى 14.3 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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أعلن جيه بي مورغان تشيس أند كو اليوم الأربعاء، تسجيل زيادة في أرباح الربع الأول من العام، إذ أفرج أكبر بنك في الولايات المتحدة عن مزيد من الاحتياطيات وتلقى دعما من أرباح فصلية فاقت التوقعات من مكاتب التداول التابعة له وزيادة رسوم الاستثمار المصرفي.

كما تلقى جيه بي مورغان، الذي يعتبر على نطاق واسع مقياسا لمتانة الاقتصاد الأميركي بوجه عام، دعما من أسس مقارنة مواتية من العام الماضي عندما أجبرته جائحة كوفيد-19 على بناء احتياطيات في مواجهة خطر موجة من التعثر في سداد القروض.

وارتفع صافي دخل البنك إلى 14.3 مليار دولار، أو 4.50 دولار للسهم، في الربع المنتهي في 31 مارس آذار، من 2.9 مليار دولار، أو 78 سنتا للسهم، قبل عام. وأفرج جيه.بي مورجان عن احتياطيات بلغت 5.2 مليار دولار.

كان محللون توقعوا أرباحا 3.10 دولار للسهم في المتوسط، بحسب رفينيتيف. وقفزت الإيرادات 14% إلى 33.1 مليار دولار.

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