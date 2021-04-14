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ارتفاع ملحوظ لمبيعات مجموعة LVMH الفرنسية رغم جائحة كورونا

LVMH
شركات

ارتفاع ملحوظ لمبيعات مجموعة LVMH الفرنسية رغم جائحة كورونا

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باريس - ليث بزاري 

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أعلنت مجموعة LVMH الفرنسية المتخصصة في عالم الأزياء والفخامة، صباح اليوم الأربعاء، عن ارتفاع ملحوظ في مبيعاتها بنسبة 8% للفصل الأول من 2021، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، أي قبل انتشار جائحة كورونا.

وسجلت المجموعة أرباحاً بـ14 مليار يورو عن الربع الأول من هذا العام، أي بزيادة 1.5 مليار يورو عن الربع الأول من عام 2019.

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وصرحت المجموعة الفرنسية بأن 40% من أرباح الشركة لهذا العام تعود لبيع قطع الأزياء والحقائب الفاخرة خصوصا علامتي ديور ولوي فيتون التي تملكها مجموعة LVMH، وقد يكون ذلك مؤشراً على عودة الحركة الاقتصادية العالمية، بالرغم من إغلاق متاجر الأسواق الحرة منذ أكثر من عام، ما أدى إلى تدهور المبيعات بسبب توقف حركة المطارات والمسافرين.

وتخطت القيمة السوقية الإجمالية لـLVMH الـ300 مليار يورو أي بارتفاع نسبته 32% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

يذكر أن منطقتي آسيا والشرق الأوسط هما من أكثر المناطق استهلاكا لمنتجات مجموعة LVMH في العالم.

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