الاتحاد للطيران تجري محادثات لبيع حصتها في إير سيشل

قال الرئيس التنفيذي لإير سيشل إن الاتحاد للطيران تجري محادثات للتخلي عن حصتها في الشركة، مما يجعل حكومة سيشل المساهم الوحيد بالشركة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه الشركة الإماراتية، تحويل طائرة نفاثة خامسة من طراز بوينغ 777-300ER إلى خدمة الشحن، استجابةً للزيادة المستمرة في الطلب على الشحن الجوي المخصص.

والأسبوع الماضي، بدأت شركة الاتحاد للطيران التابعة لحكومة أبوظبي تسيير رحلات ركاب تجارية مباشرة من عاصمة الإمارات العربية المتحدة إلى تل أبيب في إسرائيل، في أحدث خط جوي مباشر بين البلدين اللذين أقاما علاقات دبلوماسية العام الماضي.

وكان سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة، ورئيس البعثة الإسرائيلية لدى الإمارات إيتان نائي على متن الرحلة الافتتاحية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) عن آل خاجة قوله "مع استمرار دولتينا في السعي إلى التعافي من جائحة كوفيد-19، فإنه لدينا الكثير لنتطلع إليه من خلال التبادل التجاري والدبلوماسي والصحي والتقني والسياحي".