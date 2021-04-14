تابعة لـ"المتقدمة" توقع عقود إنشاء 3 مصانع بـ1.7 مليار دولار

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عن توقيع الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي، التابعة لها عقود الهندسة والمشتريات والبناء لغرض إنشاء مصنعين لإنتاج البولي بروبيلين، وعقود الهندسة والمشتريات والبناء لغرض إنشاء مصنع لإنتاج البروبيلين في مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية، بإجمالي قيمة عقود نحو 1.68 مليار دولار.

وبحسب بيان "المتقدمة"، على "تداول" السعودية، اليوم الأربعاء، فإن الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي، وقعت عقود الهندسة والمشتريات والبناء مع شركة تكنيمونت إس بي أي وشركة تكنيمونت العربية المحدودة لغرض إنشاء مصنعين لإنتاج البولي بروبيلين في مدينة الجبيل الصناعية (الجبيل 2)، بما في ذلك منطقة مناولة المنتجات بطاقة تصميمية تبلغ 400 ألف طن سنويًا لكل منهما، وطاقة تصميمية مجتمعة تبلغ 800 ألف طن سنوياً من خلال استخدام تقنية سفيربول (Spheripol) وتقنية سفيرزون (Spherizone) بواسطة بازيل بولي اولفين إس أر آي الإيطالية.

وذلك بقيمة عقود 485 مليون دولار.

وفي سياق متصل، أعلنت "المتقدمة"، عن توقيع الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي بتوقيع عقود الهندسة والمشتريات والبناء لغرض إنشاء مصنع لإنتاج 843 ألف طن متري في السنة من البروبيلين، مع شركة سامسونج الهندسية المحدودة وشركة سامسونج السعودية المحدودة لغرض إنشاء مصنع لإنتاج البروبيلين في مدينة الجبيل الصناعية "الجبيل 2".

وبلغ مجموع قيمة العقود 1.198 مليار دولار، وتضمن إنشاء المصنع، مع جميع المرافق المطلوبة باستخدام تقنية كاتوفين (CATOFIN) من شركة لاموس تكنولوجي المحددودة (Lummus Technology LLC) بالولايات المتحدة الأمريكية.

كانت المتقدمة قد أعلنت في 29 مارس 2020، عن توقيع اتفاقية شراكة بين الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي، إحدى الشركات التابعة للمتقدمة "أجيك" وشركة إس كي غاز للبتروكيماويات الخاصة المحدودة، التابعة لشركة إس كي غاز المحدودة، لتأسيس الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات من أجل إنشاء وتشغيل مصنعين لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين.