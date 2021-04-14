.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رئيس بنك التصدير السعودي للعربية: تعاملنا مع 8 مليارات ريال طلبات ائتمانية

اقتصاد السعودية

رئيس بنك التصدير السعودي للعربية: تعاملنا مع 8 مليارات ريال طلبات ائتمانية

التسهيلات الائتمانية القائمة تتجاوز 3.5 مليار ريال.. ودعم صفقات تصدير لـ 45 دولة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد الرئيس التنفيذي المكلف لبنك التصدير والاستيراد السعودي، الدكتور نايف الشمري، في مقابلة مع "العربية" أن البنك تعامل مع طلبات ائتمانية بقيمة 8 مليارات ريال في سياق دعم زيادة الصادرات غير النفطية.

وشرح أن البنك يقدم خدمات التمويل المباشر وغير المباشر إلى جانب ضمان الصادرات، موضحا أن إجمالي الالتزامات الائتمانية المتعتمدة تجاوز 6 مليارات ريال، إلى جانب تسهيلات قائمة تزيد على 3.5 مليار ريال، بما مكن البنك من دعم صفقات تصدير موجهة إلى أكثر من 45 دولة.

وقال إن أهمية البنك تكمن في زيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز ميزان المدفوعات وميزان التجارة، لذلك فقد رصدت المملكة 30 مليار ريال تعادل 8 مليارات دولار لرأس مال البنك.

وأضاف أن عمل البنك يشمل تقديم حلول مالية للمستوردين من خارج المملكة، بما يمكن المصدرين من تحصيل قيمة الشراء مباشرة بعد الشحن ويعزز تواجد المملكة في الأسواق الخارجية.

هيرمس تقر الاستحواذ على 76 % من "الاستثمار العربي" بـ 53 مليون دولار شركات اقتصاد مصر هيرمس تقر الاستحواذ على 76 % من "الاستثمار العربي" بـ 53 مليون دولار

وأكد أن البنك أطلق مجموعة من الخدمات التمويلية التي ستدعم المصدرين والمستوردين، بغرض إعادة التصدير واستقطاب الكفاءات الوطنية وتطوير الشراكات الاستراتيجية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد البديل وزيادة قدرات الصادرات السعودية التنافسية.

وكانت الحكومة السعودية قد خصصت رأسمال للبنك بلغ 30 مليار ريال لدعم وتنمية الصادرات السعودية وتوفير خدمات تمويل تمكن المنتج المحلي من دخول أسواق جديدة، كما تعزز فرص زيادة الطلب على المنتج السعودي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفاجأة.. مؤشر كتلة الجسم ليس مقياسا دقيقا لبدانتك! مفاجأة.. مؤشر كتلة الجسم ليس مقياسا دقيقا لبدانتك!
أكبر من تيتانيك.. سفينة بحجم 3 ملاعب كرة قدم وهذه مهمتها أكبر من تيتانيك.. سفينة بحجم 3 ملاعب كرة قدم وهذه مهمتها
الأكثر قراءة
آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية
دراسة صادمة: الآثار الجانبية لهذا اللقاح أكثر من المتوقع دراسة صادمة: الآثار الجانبية لهذا اللقاح أكثر من المتوقع
معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام! معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام!
أليغري لرئيس يوفنتوس: تخلص من رونالدو أليغري لرئيس يوفنتوس: تخلص من رونالدو
القبض على مذيعة مصرية قتلت زوج شقيقتها .. والسبب القبض على مذيعة مصرية قتلت زوج شقيقتها .. والسبب "وشاية"
خطف وهتك عرض 6 فتيات.. إحالة طبيب مصري وزوجته للجنايات خطف وهتك عرض 6 فتيات.. إحالة طبيب مصري وزوجته للجنايات
قبل أن تذهب
لندن تشهد توافد المواطنين على المطاعم والمقاهي بعد عودة النشاط التجاري
لندن تشهد توافد المواطنين على المطاعم والمقاهي بعد عودة النشاط التجاري
اكتشف المزيد