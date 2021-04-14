.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سند توقع صفقة تمويل مع بنك دبي التجاري بقيمة 55 مليون دولار 

بنك دبي التجاري
بنك دبي التجاري
أبوظبي

سند توقع صفقة تمويل مع بنك دبي التجاري بقيمة 55 مليون دولار 

أول تعاون بين سند التابعة لمبادلة وبنك دبي التجاري بهدف تعزيز محفظة سند المتنامية من محركات الطائرات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة سند، المتخصصة في مجال هندسة الطيران وحلول التأجير والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، عن توقيع صفقة تمويل بقيمة 55 مليون دولار مع بنك دبي التجاري، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات.

وتهدف الصفقة الجديدة، التي تمثل التعاون الأول بين سند للتمويل وبنك دبي التجاري، إلى تمويل شراء محركين جديدين من طرازي GEnx وXWB.

وكانت سند للتمويل قد أعلنت، خلال فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران التي استضيفت في أبوظبي في شهر سبتمبر من العام 2020، عن إتمام صفقة جديدة مع الاتحاد للطيران لتوسيع شراكتهما القائمة بقيمة تزيد على 900 مليون دولار أمريكي. ويشمل الاتفاق الجديد محركات احتياطية إضافية ومكونات خاصة بالطائرات ؛ كما ينطوي على عقد بيع وإعادة تأجير لمحرك GEnx إضافي ومحرك رولز رويس ترينت من نوع XWB، مع خيار لمحرك احتياطي ثانٍ من نوع XWB.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفاجأة.. مؤشر كتلة الجسم ليس مقياسا دقيقا لبدانتك! مفاجأة.. مؤشر كتلة الجسم ليس مقياسا دقيقا لبدانتك!
أكبر من تيتانيك.. سفينة بحجم 3 ملاعب كرة قدم وهذه مهمتها أكبر من تيتانيك.. سفينة بحجم 3 ملاعب كرة قدم وهذه مهمتها
الأكثر قراءة
آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية
دراسة صادمة: الآثار الجانبية لهذا اللقاح أكثر من المتوقع دراسة صادمة: الآثار الجانبية لهذا اللقاح أكثر من المتوقع
معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام! معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام!
أليغري لرئيس يوفنتوس: تخلص من رونالدو أليغري لرئيس يوفنتوس: تخلص من رونالدو
القبض على مذيعة مصرية قتلت زوج شقيقتها .. والسبب القبض على مذيعة مصرية قتلت زوج شقيقتها .. والسبب "وشاية"
خطف وهتك عرض 6 فتيات.. إحالة طبيب مصري وزوجته للجنايات خطف وهتك عرض 6 فتيات.. إحالة طبيب مصري وزوجته للجنايات
قبل أن تذهب
لندن تشهد توافد المواطنين على المطاعم والمقاهي بعد عودة النشاط التجاري
لندن تشهد توافد المواطنين على المطاعم والمقاهي بعد عودة النشاط التجاري
اكتشف المزيد