سند توقع صفقة تمويل مع بنك دبي التجاري بقيمة 55 مليون دولار 

أعلنت شركة سند، المتخصصة في مجال هندسة الطيران وحلول التأجير والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، عن توقيع صفقة تمويل بقيمة 55 مليون دولار مع بنك دبي التجاري، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات.

وتهدف الصفقة الجديدة، التي تمثل التعاون الأول بين سند للتمويل وبنك دبي التجاري، إلى تمويل شراء محركين جديدين من طرازي GEnx وXWB.

وكانت سند للتمويل قد أعلنت، خلال فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران التي استضيفت في أبوظبي في شهر سبتمبر من العام 2020، عن إتمام صفقة جديدة مع الاتحاد للطيران لتوسيع شراكتهما القائمة بقيمة تزيد على 900 مليون دولار أمريكي. ويشمل الاتفاق الجديد محركات احتياطية إضافية ومكونات خاصة بالطائرات ؛ كما ينطوي على عقد بيع وإعادة تأجير لمحرك GEnx إضافي ومحرك رولز رويس ترينت من نوع XWB، مع خيار لمحرك احتياطي ثانٍ من نوع XWB.