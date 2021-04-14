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قفزة لأرباح غولدمان ساكس بفضل مستوى قياسي من الصفقات في العالم

غولدمان ساكس
مجوعة غولدمان ساكس
بنوك

قفزة لأرباح غولدمان ساكس بفضل مستوى قياسي من الصفقات في العالم

صافي الربح العائد على المساهمين العاديين ارتفع لـ6.7 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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أعلنت مجوعة غولدمان ساكس، اليوم الأربعاء، تسجيل قفزة كبيرة في أرباح الربع الأول من العام، مع استفادة أكبر بنك استثماري مدرج في وول ستريت من مستويات قياسية لنشاط إبرام الصفقات في العالم.

كما استفاد البنك من أساس مقارنة موات مع العام الماضي عندما جنَّب مزيداً من الأموال لتغطية خسائر محتملة لقروض الشركات بسبب جائحة فيروس كورونا وخَفض قيمة بعض الأصول.

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وارتفع صافي الربح العائد على المساهمين العاديين إلى 6.7 مليار دولار في الربع المنتهي في 31 مارس/آذار من 1.12 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.

وارتفع الربح لكل سهم إلى 18.60 دولار من 3.11 دولار قبل عام. كان محللون توقعوا ربحا 10.22 دولار للسهم في المتوسط وفقا لتقديرات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.

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