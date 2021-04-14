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مساهمو "سابك" يُقرون توزيعات أرباح بـ4.5 مليار ريال

سابك- موقع الشركة
الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"
سوق السعودية

مساهمو "سابك" يُقرون توزيعات أرباح بـ4.5 مليار ريال

عن النصف الثاني من 2020

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دبي - العربية.نت

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وافق مساهمو الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة أمس الثلاثاء، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020 بقيمة 4.5 مليار ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، تمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 3 مايو 2021.

وبحسب بيان "سابك" على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، فإن المساهمين وافقوا على الأرباح النقدية الموزعة عن النصف الأول من عام 2020، بواقع 4.5 مليار ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم.

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وأقر المساهمون جدول الأعمال المتضمن عددا من البنود، منها تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أرباحا فصلية في الربع الرابع من 2020، بلغت 2.22 مليار ريال، مقابل خسائر 0.89 مليار ريال، في الربع الرابع من 2019، ومقابل أرباح 1.09 مليار ريال، في الربع السابق بنمو 103.6%.

وقالت سابك إنها حققت أرباحا تشغيلية في الربع الرابع 3.69 مليار ريال، مقابل خسائر تشغيلية 1.44 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت قيمة الأرباح خلال 2020، نحو 40 مليون ريال، مقابل 5.2 مليار ريال، في 2019، بنسبة تراجع 99.3%.

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