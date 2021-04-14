هيرمس تقر الاستحواذ على 76 % من "الاستثمار العربي" بـ 53 مليون دولار

وافق مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس على صفقة الاستحواذ على 76% من بنك الاستثمار العربي مع صندوق مصر السيادي.

وستكون الزيادة عبر زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه، بحيث تكون حصة هيرمس 51% ونسبة الصندوق السيادي عن طريق الصندوق الفرعي للخدمات المالية 25% بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي بنسبة 24% بعد زيادة رأس المال.

كما وافق مجلس الإدارة على تقرير القيمة العادلة الذي أعده مستشار مالي مستقل بمعرفة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، والتي انتهت إلى أن نطاق القيمة العادلة لبنك الاستثمار العربي بين 900 مليون جنيه إلى 1.2 مليار جنيه بمتوسط قيمة عادلة 1.1 مليار جنيه (70 مليون دولار) باستخدام منهج السوق والدخل.

ووفقاً لمتوسط القيمة العادلة، فإن قيمة الصفقة ستتراوح بين 684 مليون جنيه، و912 مليون جنيه، بمتوسط قيمة عادلة تبلغ 836 مليون جنيه (53 مليون دولار)، وفقاً لحسابات العربية.نت.