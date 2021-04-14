"باتك" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على 34% من "حلول المدن الذكية"

وقعت شركة "باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية" مذكرة تفاهم مع شركة "الوقوف الذكي القابضة"، للاستحواذ على 34% في شركة "حلول المدن الذكية".

وتمتلك شركة "الوقوف الذكي" حصة قدرها 40 % في شركة "حلول المدن الذكية".





وأوضحت "باتك" أنه سيتم دفع قيمة الصفقة نقداً، وذلك عند التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن مدة المذكرة 4 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وتعد "حلول المدن الذكية" شركة متخصصة في تقديم الخدمات والحلول المتطورة للمدن الذكية، وهي حاصلة على عقد إنشاء وتشغيل المواقف الذكية لمدة 25 عاماً في الخبر والظهران والدمام.