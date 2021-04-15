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أرباح "ديار" الفصلية تتضاعف 6 مرات إلى 15 مليون درهم

ديار للتطوير
عقارات دبي

أرباح "ديار" الفصلية تتضاعف 6 مرات إلى 15 مليون درهم

إيرادات الشركة ارتفعت بـ51%  إلى 149 مليون درهم

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العربية.نت

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تضاعفت أرباح شركة ديار للتطوير العقاري في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، بنحو 6 مرات لتصل إلى نحو 15 مليون درهم.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة بـ51% إلى 149 مليون درهم.

وكانت "ديار" قد تكبدت خسائر في 2020 بلغت نحو 217 مليون درهم، مقارنة بتسجيلها أرباحا في 2019 بلغت 71.5 مليون درهم.

ديار للتطوير تتحول لخسائر 59 مليون دولار في 2020 شركات سوق دبي ديار للتطوير تتحول لخسائر 59 مليون دولار في 2020

وكانت ديار للتطوير قالت إن الخسائر المتراكمة في 2020 نتجت عن انخفاض في قيمة الموجودات نتيجة لوضع سوق العقار في دبي.

وأوضحت الشركة أنها قامت خلال 2020، بأخذ مخصصات وتسجيل انخفاض في القيمة العادلة لأصولها العقارية بالإضافة لأصولها في قطاع الضيافة، وذلك نتيجة تأثيرات جائحة كورونا على هذا القطاع.

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