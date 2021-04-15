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العقارية السعودية: تصفية صندوق الإنماء العقاري بالكامل خلال شهرين

الشركة العقارية السعودية
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سوق السعودية

العقارية السعودية: تصفية صندوق الإنماء العقاري بالكامل خلال شهرين

وقعت اتفاقية إقفال صندوق الإنماء العقاري

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دبي - العربية.نت

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قالت الشركة العقارية السعودية، إنه يجري العمل على إنهاء كافة الإجراءات النظامية لتصفية صندوق الإنماء العقاري، وإنهائه ويتوقع أن يتم ذلك خلال شهرين من الآن.

وأضافت في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أنه تم توقيع اتفاقية إقفال صندوق الإنماء العقاري وصدور القوائم المالية لغرض الإقفال النهائي.

وأوضحت أنه يجري العمل حالياً على نقل ملكية الأراضي المستثمرة سابقاً من قبل الشركة العقارية السعودية (كاستثمار عيني)، بالإضافة إلى مبلغ الاستثمار النقدي وقدره 40 مليون ريال فقط لا غير بعد أن الاتفاق مع شركة الإنماء للاستثمار باستقطاع مبلغ قدره 10 ملايين ريال فقط لا غير لتغطية المصاريف السابقة والمرتبطة بإدارة الأصول وهيكلة الصندوق الذي تم توقيع اتفاقية إقفاله بتاريخ 12 نوفمبر 2020.

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كانت الشركة العقارية السعودية قد أعلنت في نوفمبر 2020، عن استلام إشعار بانهاء صندوق الإنماء العقاري بناء على طلبها لا سيما أنها مالك لكامل الوحدات الاستثمارية بالصندوق، وذلك بإقفال الصندوق في في سبيل إعادة الهيكلة المالية الخاصة بالمشاريع المرتبطة بالصندوق، وعليه حصل مدير الصندوق على موافقة مجلس إدارة الصندوق على الإنهاء.

يذكر أن الشركة العقارية السعودية، وقعت بنهاية سبتمبر 2018، اتفاقية مع شركة الإنماء للاستثمار التابعة لبنك الإنماء لتأسيس صندوق بينهما يحمل اسم "صندوق الإنماء العقارية للتطوير العقاري".

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