مستثمرون في أنابيب أرامكو يصدرون سندات بديلة لقرض بـ10.5 مليار دولار

نقلت وكالة رويترز، عن مصادر لها، اليوم الخميس، بأن مستثمرين في خطوط أنابيب أرامكو السعودية سيصدرون سندات لإعادة تمويل قرض بقيمة 10.5 مليار دولار عبر صفقتين أو 3، الأولى على الأرجح في الربع الأول من 2021.

وبحسب المصادر، فإن التحالف الذي تقوده شركة إي آي جي غلوبال إنيرغي بارتنرز، سيصدر سندات لاستبدال حزمة تمويل أساسية بقيمة 10.5 مليار دولار رتبتها أرامكو السعودية، للمستثمرين المحتملين للحصول على حصة 49 %.

كانت شركة أرامكو السعودية أبرمت صفقة مع ائتلاف بقيادة إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز (إي آي جي)، أحد أبرز المستثمرين العالميين في البنى التحتية في قطاع الطاقة، وذلك لتحقيق القيمة المثلى لأصولها من خلال اتفاقية استئجار وإعادة تأجير متعلقة بشبكة خطوط أنابيب أرامكو السعودية للزيت الخام المركّز.

وعند إتمام الصفقة، ستحصل أرامكو السعودية على متحصلات تُقدّر بنحو 12.4 مليار دولار، بما يكفل تعزيز مركزها المالي من خلال واحدة من أكبر صفقات البنى التحتية في قطاع الطاقة العالمي.

وستحتفظ أرامكو السعودية بحصة أغلبية نسبتها 51% في الشركة الجديدة، فيما يحتفظ الائتلاف الذي تقوده (إي آي جي) بحصة 49%. وفي الوقت نفسه، ستظل أرامكو محتفظةً بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكل كامل وستظل لها السيطرة التشغيلية التامة عليها، كما لن تفرض هذه الصفقة أي قيود على الشركة من حيث كمية الإنتاج الفعلي للزيت الخام والتي تخضع لقرارات الإنتاج التي تتخذها الدولة.