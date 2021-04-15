"المجموعة السعودية" و"بتروكيم" تبدآن دراسة العناية المهنية للاندماج

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي "المجموعة السعودية" عن الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية المبدئية للاندماج مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، وبناءً عليها قررت "المجموعة السعودية" و"بتروكيم" البدء بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على أحكام الصفقة المحتملة وشروطها وتبادل المعلومات فيما بينهما في هذا الشأن.

وقالت "المجموعة السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها قامت بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي، وتعيين مكتب خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني فيما يتعلق بالصفقة المحتملة.

ويسعى الطرفان للعمل على استيفاء كافة المتطلبات ذات الصلة بالصفقة المحتملة قبل نهاية العام الميلادي الحالي، وعرضها على مساهمي كل من المجموعة وبتروكيم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، علماً بأن إتمام الصفقة المحتملة خاضع لعدة شروط، من ضمنها الحصول على موافقة عدد من الجهات المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن "المجموعة السعودية" و"بتروكيم" غير ملزمتان بالاستمرار في الصفقة المحتملة، وعليه، فإن البدء بدراسات العناية المهنية اللازمة لا يعني بالضرورة بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم بشأن الصفقة المحتملة أو أن الصفقة المحتملة سوف تتم بين الطرفين.

وقالت "المجموعة السعودية"، إنه لا يمكن تحديد التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث إذ أنه يخضع للمناقشات بينها وبين "بتروكيم" ودراسات العناية المهنية اللازمة حيال الصفقة المحتملة، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه.