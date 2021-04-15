"سوديك" المصرية تعين مستشارين ماليين لدراسة عرض "الدار" العقارية

وافق مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" على تعيين المجموعة المالية هيرمس وأحد بنوك الاستثمار الدولية كمستشارين ماليين لمساعدة الشركة في دراسة العرض المبدئي المقدم من تحالف مستثمرين بقيادة شركة الدار العقارية لاستحواذ نقدي محتمل على حصة لا تقل عن 51% من شركة سوديك والتفاوض بشأنه، والمساعدة فى إيجاد فرص استراتيجية أخرى.

كما وافق مجلس الإدارة على السماح لتحالف المستثمرين ممن تتم الموافقة عليهم من قبل الشركة للقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة على الشركة والذى يتم التنسيق له من قبل المستشارين الماليين في ضوء القواعد السارية المتعارف عليها فى مثل هذه الصفقات.

ووافق المجلس على تعيين المستشار المالي للشركة وتفويض العضو المنتدب للشركة لاختياره وتحديد أتعابه.

كانت شركة "سوديك" المصرية، قد تلقت في مارس الماضي، خطاباً من شركة "الدار العقارية" الإماراتية، يتضمن عرضا مبدئيا غير ملزم لاستحواذ محتمل نقدي على حصة لا تقل عن 51% من أسهم رأس المال المصدر لـ"سوديك".

وذكرت "سوديك" أن الخطاب حدد سعر شراء السهم التقديري بين 18 و19 جنيها للسهم الواحد، من خلال عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة طبقاً للقوانين واللوائح السارية. فيما كان آخر سعر إغلاق لسهم "سوديك" عند 16.26 جنيه يوم الخميس، ما يجعل عرض الشراء عن حده الأقصى أعلى بنحو 16.8% عن الإغلاق السابق للسهم.

وتعتبر شركة "سوديك" من أهم المطورين العقاريين في مصر، ولديها مشاريع ناجحة، وتعمل في الشريحة الفندقية، وشركة جاذبة للمستثمرين الأجانب.