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HSBC يعين سمير عساف رئيسا لمجلس إدارة وحدته بالشرق الأوسط 

اتش اس بي سي
اتش اس بي سي
بنوك

HSBC يعين سمير عساف رئيسا لمجلس إدارة وحدته بالشرق الأوسط 

اعتباراً من 1 مايو

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دبي - العربية.نت

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أعلن بنك اتش اس بي سي تعيين "سمير عساف" رئيساُ لمجلس إدارة HSBC الشرق الأوسط المحدود، وشركة HSBC الشرق الأوسط القابضة بي.في، وذلك اعتباراً من 1 مايو.

ويأتي "عساف" ليحل مكان دافيد إيلون الذي سيتنحى بعد ما يقرب من 10 سنوات قضاها في منصبه.

ويشغل "عساف" حالياً منصب رئيس مجلس إدارة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات لدى البنك، وكان قد أشرف سابقاً على إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، أثناء توليه منصب الرئيس التنفيذي لقسم الخدمات المصرفية العالمية والأسواق لدى البنك.

ويشغل سمير عساف عضوية عدد من مجالس إدارات الشركات التابعة لبنك HSBC.

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