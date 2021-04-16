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أداء "مورغان ستانلي" في الربع الأول يتفوق على التقديرات

مورغان ستانلي: الركود سيكون حاداً وقصيراً والانتعاش في الربع الرابع 2020
أحد مقرات بنك مورغان ستانلي
بنوك

أداء "مورغان ستانلي" في الربع الأول يتفوق على التقديرات

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العربية.نت

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أعلن مورغان ستانلي اليوم الجمعة، عن قفزة بـ150% في أرباح الربع الأول لتفوق التوقعات، إذ عزز ازدهار إبرام الصفقات عالميا الأنشطة المصرفية الاستثمارية.

لكن البنك سجل خسارة إجمالية استثنائية بقيمة تزيد عن 900 مليون دولار، قال إنها مرتبطة بمسألة ائتمان وخسائر لاحقة من "عميل وساطة رئيسي واحد"، بحسب "رويترز".

ومورغان ستانلي واحد من بين ستة بنوك لها انكشاف على صندوق "أركيغوس كابيتال مانجمنت"، وهو صندوق عائلي تعثر في الوفاء بمتطلبات شراء بالهامش أواخر الشهر الماضي، وأطلق عمليات بيع كثيفة للأسهم في وول ستريت.

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وعلى الرغم من الانتكاسة الناجمة عن الخسارة الاستثنائية، فإن النتائج إجمالا تفوق التوقعات بكثير، لتختتم فصلا قويا لكبرى بنوك
وول ستريت، والتي استفادت بشكل كبير من إطلاق احتياطيات، وأنشطة قياسية لأسواق المال وارتفاع التداولات.

وأدى ارتفاع أحجام التداولات خلال الربع الأول من 2021، مدفوعا بتداولات محمومة في أسهم مثل شركة "غيم ستوب"، إلى قفزة بـ66% في إيرادات أنشطة مورغان ستانلي للأوراق المالية للمؤسسات.

وقال مورغان ستانلي إن صافي الربح العائد للمساهمين ارتفع إلى 3.98 مليار دولار أو ما يعادل 2.19 دولار للسهم في الفصل المنتهي في 31 مارس، من 1.59 مليار دولار أو ما يعادل 1.01 دولار للسهم قبل عام.

يذكر أن المحللين توقعوا ربحاً مقدراه 1.70 دولار للسهم، وفقا لبيانات "آي.بي.إي.إس من رفينيتيف".

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