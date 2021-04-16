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"حسن تقدير" من "سيتي غروب" يضاعف أرباحه 3 مرات

سيتي بنك
سيتي بنك
بنوك

"حسن تقدير" من "سيتي غروب" يضاعف أرباحه 3 مرات

صافي الربح ارتفع إلى ثلاثة أمثاله أي 7.94 مليار دولار

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العربية.نت

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خالف "سيتي غروب" توقعات المحللين لأرباحه في الربع الأول من العام الجاري، إذ سمح توقعه لتعافٍ اقتصادي بقيادة اللقاحات والتحفيز الحكومي، بأن يفرج عن احتياطيات جنبها لخسائر القروض جراء الجائحة.

وقال البنك أيضا إنه سيخرج من أنشطته المتعلقة بالمستهلكين في 13 سوقاً في أنحاء مناطق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في إطار مراجعة إستراتيجية أوسع تحت قيادة الرئيسة التنفيذية الجديدة جين فريزر.

وفي إطار الخطة، سيتخارج سيتي من هذه الأنشطة في دول مثل أستراليا والصين والهند.

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وارتفع صافي الربح إلى ثلاثة أمثاله أي 7.94 مليار دولار، أو 3.62 دولار للسهم، من 2.54 مليار دولار، أو 1.06 دولار للسهم قبل عام. وكان متوسط توقعات المحليين لربح 2.60 دولار للسهم، بحسب بيانات "آي.بي.إي.إس رفينيتيف".

تعزز ربح البنك بقراره سحب 3.85 مليار دولار من الاحتياطيات التي جنبها من أجل خسائر متوقعة للقروض بفعل الجائحة. وكان قد أضاف 4.88 مليار دولار إلى احتياطيات الخسارة قبل عام.

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