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أسترا زينيكا: قد نطور لقاحا لسلالة جنوب أفريقيا بنهاية العام

أسترازينيكا
أسترازينيكا
لقاح كورونا

أسترا زينيكا: قد نطور لقاحا لسلالة جنوب أفريقيا بنهاية العام

مسؤولة: الدراسات تشير إلى أن اللقاح الحالي أقل فاعلية في مواجهة فيروس جنوب أفريقيا

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دبي - العربية.نت

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قالت مسؤولة بشركة أسترا زينيكا في النمسا في مقابلة نُشرت اليوم الأحد إن من الممكن أن تكون نسخة مطورة من لقاح الشركة للوقاية من مرض كوفيد-19 مُخصصة لمكافحة السلالة التي تم توثيقها في جنوب أفريقيا جاهزة بنهاية العام الجاري.

وقالت سارة وولترز مديرة أسترا زينيكا في النمسا لصحيفة كوريير إن الدراسات التي تشير حتى الآن إلى أن اللقاح الحالي أقل فاعلية في مواجهة الفيروس الموثق في جنوب أفريقيا "ضئيلة بحيث لا يمكن استخلاص استنتاجات نهائية منها".

وأضافت "في الوقت نفسه بدأت أسترا زينيكا وجامعة أكسفورد تعديلات على اللقاح خاصة بسلالة جنوب أفريقيا ونحن نتوقع أن يكون جاهزا بنهاية العام إذا ما تطلب الأمر".

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ولم تتطرق المقابلة المنشورة في الصحيفة مباشرة إلى التحقيقات الجارية في بواعث القلق من لقاح أسترا زينيكا.

وقرر الاتحاد الأوروبي وضع تحذير على اللقاح بسبب احتمال ارتباطه بحالات إصابة بجلطات دموية شديدة النُدرة وأوقفت الدنمارك استخدام اللقاح كما نصحت بريطانيا من هم دون سن 30 عاما بالحصول على لقاح آخر.

ويواجه لقاح أسترازينيكا دعواى بتسببه في حدوث تجلطات، إلا أن وكالة الدواء الأوروبية قالت مؤخرا إن لقاح أسترازينيكا لا يشكل خطورة على فئة عمرية بعينها.

كانت الشركة قد أعلنت أنّ لقاحها المضادّ لكوفيد-19 فعّال بنسبة 76% في الوقاية من الأعراض المرضية للفيروس، وذلك بناء على بيانات محدّثة لنتائج تجربة سريرية جرت في الولايات المتحدة والبيرو وتشيلي.

وبذلك تكون أسترازينيكا قد خفّضت نسبة فعالية لقاحها من 79% قبل صدور هذه النتائج إلى 76% اليوم، في خطوة أقدمت عليها بعد أن أعربت الهيئة الأميركية الناظمة للقاحات عن قلقها من أن تكون الشركة قد استخدمت بيانات قديمة لتحديد مدى فعالية اللّقاح.

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