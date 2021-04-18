أيان للاستثمار تستحوذ على 26% من الأحساء للخدمات الطبية عبر مبادلة أسهم

أعلنت شركة أيان للاستثمار، اليوم الأحد، عن إبرامها اتفاقية شراء أسهم مع مساهمي شركة الأحساء للخدمات الطبية وهم شركة العثمان القابضة وشركة سعد عبدالعزيز الحسين وأولاده وشركة إبراهيم عبدالله العفالق وأولاده وراشد سعد الراشد للاستحواذ على كامل أسهمهم في رأسمال شركة الأحساء للخدمات الطبية والبالغة 3,964,850 سهما عاديا، تمثل ما نسبته 26.43% من رأسمال شركة الأحساء.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن هذا الاستحواذ سيتم مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لمساهمي شركة الأحساء البائعين، بحيث ستتم زيادة رأس مال شركة أيان من 737,320,690 ريالا إلى 806,363,280 ريال عن طريق إصدار 6,904,259 سهم جديد ليزيد بذلك عدد أسهمها من 73,732,069 سهما إلى 80,636,328 سهما، أي بنسبة زيادة قدرها 9.4% من رأسمال الشركة قبل إصدار الأسهم الجديدة.

وستبلغ نسبة ملكية الشركة في رأس مال شركة الأحساء 96.37% بعد زيادة رأس المال، بينما ستبلغ نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة لمساهمي شركة الأحساء البائعين في رأس مال الشركة 33.41% بعد زيادة رأس المال، والذي يترتب عليه انخفاض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين في الشركة، كما ستنخفض قدرتهم في التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي الشركة.

ويبلغ إجمالي تقييم شركة الأحساء للخدمات الطبية 420,017,780 ريالا، تمثل قيمة الأسهم المراد شراؤها نسبة 26.43% من رأس مال شركة الأحساء، بقيمة تبلغ 111,020,500 ريال وتمثل القيمة النهائية لصفقة الاستحواذ. وبناء على عدد الأسهم المرغوب الاستحواذ عليها في شركة الأحساء والبالغة 3,964,850 سهما.

تم احتساب تقييم الشركة لغرض صفقة الاستحواذ باستخدام متوسط سعر الإغلاق اليومي للشركة للفترة الممتدة من تاريخ 28/09/2020م حتى 20/12/2020م، وتمثل متوسط سعر الإغلاق اليومي لآخر 60 يوم تداول التي تسبق الإعلان عن بداية المفاوضات مع مساهمي شركة الأحساء البائعين على صفقة الاستحواذ، بحيث تكون القيمة السوقية العادلة لشركة أيان هي مليار ومائة وخمسة وثمانون مليون وستمائة وأحد عشر ألف وستمائة وسبعين (1,185,611,670) ريالا سعوديا، ما يمثل 16.08 ريال سعودي للسهم الواحد

وبناء على عدد الأسهم المرغوب الاستحواذ عليها في شركة الأحساء والبالغة (3,964,850 ) سهم، وبناء على عدد الأسهم الجديدة التي سوف تصدر في الشركة لصالح مساهمي شركة الأحساء البائعين عوضاً عن صفقة الاستحواذ، تبلغ نسبة مبادلة الأسهم 1.741 سهم جديد في الشركة لكل (1) سهم مملوك في شركة الأحساء من قبل مساهمي شركة الأحساء البائعين