"الصناعات الكهربائية" تشتري أصول "غي باور بلجيكا" بـ23 مليون ريال

أعلنت شركة الصناعات الكهربائية "الصناعات الكهربائية"، عن توقيع اتفاقية شراء أصول شركة سي غي باور بلجيكا مع المصفي القضائي مساء يوم الخميس الماضي، بمبلغ 5.044 مليون يورو ما يعادل نحو 22.7 مليون ريال.

وكانت "الصناعات الكهربائية" قد أعلنت عن الدخول في مفاوضات مع المصفي القضائي في بلجيكا لإبرام اتفاقية شراء أصول شركة سي غي باور بلجيكا، تحت التصفية، والبدء في إجراءات تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في بلجيكا.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الأصول تتضمن مكائن ومعدات ومخزون وبرامج تصميم للمحولات والمحطات الكهربائية المتنقلة والمعرفة والملكية الفكرية الفنيتين، وكذلك أرشيف المعلومات والتصاميم الفنية.

وأضافت أن الصفقة ستمول من موارد الشركة الذاتية والتسهيلات البنكية المتوفرة للشركة لدى البنوك.

وأعلنت "الصناعات الكهربائية"، أنها بصدد الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة باولز للمحولات في بلجيكا، وبعد الانتهاء من إجراءات التسجيل سيتم نقل الأصول إلى شركة باولز للمحولات والبدء في تشغيل مصنع المحولات والمحطات في بلجيكا.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي على نتائج الشركة خلال عام 2022.

وأشارت إلى أن الاتفاقية لا تتضمن أطراف ذوي علاقة.