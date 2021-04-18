"كيان السعودية" تعيد تشغيل مصنع الأوليفينات بعد صيانته

أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات "كيان السعودية"، عن الانتهاء من أعمال الصيانة وبدء التشغيل لمصنع الأوليفينات بتاريخ 15 أبريل 2021.

وقالت "كيان السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها بذلك انتهت من جميع أعمال الصيانة دون تغير في الأثر المالي المعلن عنه سابقاً. وأضافت الشركة أنه سيكون لهذه الصيانة أثر إيجابي على اعتمادية وكفاءة التشغيل لمصانع الشركة.

وكانت الشركة أعلنت في 24 ديسمبر 2020، عن إيقاف مصنع الأوليفينات لإجراء الصيانة الدورية المجدولة.

وبحسب بيان سابق للشركة، فإن الأثر المالي المتوقع نتيجة هذا التوقف حسب متوسط الأسعار الحالية يقدر بنحو 162 مليون ريال، وسوف يظهر على نتائج الشركة خلال النصف الأول من العام 2021.

وقالت إنها ستقوم بتلبية احتياجات السوق باستخدام المخزون المتوفر لديها ضمن خطة ممنهجة للحد من الأثر المالي.

وأوضحت أن عمليات الصيانة تهدف إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين في اعتمادية وموثوقية المصنع، ومن المتوقع أن يتم انخفاض في الكميات المنتجة خلال فترة الصيانة ما يقارب 231 ألف طن متري.