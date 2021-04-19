أرباح "النقل البحري" الفصلية تتراجع 89.6% إلى 43.6 مليون ريال

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "بحري"، اليوم الإثنين، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام 2021، محققة تراجعا في صافي الربح نسبته 89.6%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن أرباحها خلال تلك الفترة بلغت 43.56 مليون ريال، مقابل 419.22 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 2020.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 42.88% إلى 1.189 مليار ريال، مقابل 2.082 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود السبب الرئيسي وراء انخفاض صافي الربح إلى الانخفاض الكبير في العوائد من قطاع النفط، وذلك بسبب انخفاض معدلات أسعار النقل بالإضافة لانخفاض عمليات النقل، وفقا للشركة.

وأضافت أن الانخفاض في المصروفات التمويلية، وارتفاع الأرباح من الاستثمار في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، ساهم في الحد من الانخفاض في صافي الربح.