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أرباح قوية لـ"موبايلي" في الربع الأول.. 226 مليون ريال بارتفاع 73%

موبايلي جيدة
شركة "موبايلي" السعودية
شركات

أرباح قوية لـ"موبايلي" في الربع الأول.. 226 مليون ريال بارتفاع 73%

نمو مبيعات قطاع الأعمال ونمو قاعدة الألياف الضوئية دعما الإيرادات

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العربية.نت

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حققت شركة "موبايلي" ارتفاعاً قوياً في أرباح الربع الأول من العام الجاري بنسبة تفوق 73%، حيث سجلت 226 مليون ريال مقابل 130 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفعت إيرادات موبايلي للربع الأول من عام 2021 بنسبة 0.08%، حيث بلغت 3 مليارات و603 ملايين ريال بالمقارنة مع 3 مليارات و600 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعزت الشركة ذلك في بيان على موقع السوق السعودية "تداول"، بشكل رئيسي، إلى نمو مبيعات قطاع الأعمال ونمو قاعدة الألياف الضوئية على الرغم من أثر الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا على بعض خدمات الشركة مثل التجوال الدولي، إضافة إلى تخفيض الأسعار التحاسبية للمكالمات الانتهائية.

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وأشارت الشركة أيضاً إلى تحسن الأرباح التشغيلية خلال الربع الأول من العام بنسبة 24.56% لتصل إلى 369 مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية قدرها 296 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق. ويعود ذلك التحسن أساساً إلى تحسن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).

كما انخفضت مصاريف التمويل للربع الأول لتصل إلى 126 مليون ريال، بالمقارنة مع 162 مليون ريال للربع الأول من عام 2020، بانخفاض قدره 21.91% نتيجة للانخفاض في معدل الفائدة.

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