البحر الأحمر تقترض 14 مليار ريال من بنوك سعودية

ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر لم تسمها أن شركة البحر الأحمر للتطوير، تقترب من إغلاق صفقة اقتراض بقيمة 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) مع مجموعة البنوك المحلية في السعودية.

وقالت المصادر إن من بين البنوك البنك الوطني السعودي والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض والبنك السعودي البريطاني.

وأوضحت المصادر أن صفقة التمويل ستساعد في إنجاز المرحلة الأولى من التطوير وستكون بمثابة ما يسمى بالقرض الأخضر، مع استخدام العائدات لتمويل الاستثمار المستدام بيئيًا.

وذكرت المصادر أن أجل التمويل سيكون 15 عاما وسعر فائدة يزيد بنحو 1% عن سعر الفائدة بين البنوك السعودي.

ورفضت شركة البحر الأحمر للتطوير التعليق بحسب "بلومبرغ".

كانت الشركة بدأت في التواصل مع البنوك للحصول على القرض لأول مرة في منتصف عام 2019.

يعد الانفتاح على السياحة إحدى الطرق التي تنوي المملكة بها تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. تشمل مشاريع السعودية الطموحة الأخرى مركزًا ترفيهيًا بالقرب من العاصمة، ومدينة جديدة في الشمال الغربي تسمى نيوم والتي من المتوقع أن تكلف 500 مليار دولار.

وسيشرف مشروع البحر الأحمر للتطوير، المملوك من قبل صندوق الثروة السيادي، على منطقة سياحية فاخرة تعادل مساحة بلجيكا. عند اكتمال المشروع بأكمله في عام 2030، سيستهدف مليون زائر سنويًا، مقسمين بالتساوي بين السياح المحليين والدوليين.

بدأ بناء مطار دولي جديد للمنطقة، ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع بافتتاح 4 فنادق في نهاية عام 2022 و12 فندقا أخرى في العام التالي.