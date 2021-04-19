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خسائر "بحر العرب" تتراجع 80% في الربع الأول من 2021

شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات في السعودية
شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

خسائر "بحر العرب" تتراجع 80% في الربع الأول من 2021

ارتفعت الإيرادات بنسبة 32.15%

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دبي - العربية.نت

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أظهرت البيانات المالية لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، انخفاض خسائرها بنسبة 79.5% في الربع الأول من 2021، لتسجل 0.35 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 1.73 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تراجع الخسائر يعود إلى ارتفاع الإيرادات في الربع الأول من 2021، بنسبة 32.15% مقارنة بالربع المماثل من 2020، لتسجل 8.87 مليون ريال.

وأضافت الشركة أن الخسائر تراجعت أيضاً بسبب انخفاض إجمالي المصاريف العمومية والبيعية في الربع الأول 2021، بنسبة 59.08% مقارنة بالربع المماثل من 2020، بالإضافة إلى انخفاض مصروف الزكاة بنسبة 87%.

كانت "بحر العرب" قد تحولت لخسارة قدرها 15.88 مليون ريال في 2021، مقارنة بصافي ربح قدره 24.15 مليون ريال في 2020.

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