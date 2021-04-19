خسائر ريدان الغذائية السنوية تزيد 17 مرة إلى 83 مليون ريال 

أعلنت شركة ريدان الغذائية، اليوم الإثنين، عن النتائج المالية لعام 2020، محققة زيادة كبيرة في خسائرها بأكثر من 17 مرة.

ووصلت خسائر الشركة بنهاية العام الماضي إلى 83.34 مليون ريال، مقابل 4.76 مليون ريال خسائر في 2019 بنسبة زيادة بلغت 1650%، وفقا للبيانات التي أعلنتها اليوم على السوق السعودية تداول.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 42% إلى 133.895 مليون ريال، مقابل 230.48 مليون ريال خلال عام 2019.

ويعود ارتفاع صافي الخسارة إلى انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى بسبب جائحة كورونا وارتفاع تكلفة المبيعات المباشرة وغير المباشرة وارتفاع التكاليف التشغيلية بسبب الإقفال المؤقت والنهائي لبعض الفروع.

وبجانب ذلك، أدى ارتفاع المصاريف التمويلية. وخسائر هبوط في قيمة عقارات وآلات ومعدات، وخسائر استبعاد عقارات وآلات ومعدات، وحصة الشركة من خسائر الشركة الزميلة، إلى زيادة الخسائر.