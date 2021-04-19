.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

خسائر ريدان الغذائية السنوية تزيد 17 مرة إلى 83 مليون ريال 

مطابخ ومطاعم ريدان
شركة ريدان
سوق السعودية

خسائر ريدان الغذائية السنوية تزيد 17 مرة إلى 83 مليون ريال 

مقابل 4.76 مليون ريال خسائر في 2019

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة ريدان الغذائية، اليوم الإثنين، عن النتائج المالية لعام 2020، محققة زيادة كبيرة في خسائرها بأكثر من 17 مرة.

ووصلت خسائر الشركة بنهاية العام الماضي إلى 83.34 مليون ريال، مقابل 4.76 مليون ريال خسائر في 2019 بنسبة زيادة بلغت 1650%، وفقا للبيانات التي أعلنتها اليوم على السوق السعودية تداول.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 42% إلى 133.895 مليون ريال، مقابل 230.48 مليون ريال خلال عام 2019.

ويعود ارتفاع صافي الخسارة إلى انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى بسبب جائحة كورونا وارتفاع تكلفة المبيعات المباشرة وغير المباشرة وارتفاع التكاليف التشغيلية بسبب الإقفال المؤقت والنهائي لبعض الفروع.

وبجانب ذلك، أدى ارتفاع المصاريف التمويلية. وخسائر هبوط في قيمة عقارات وآلات ومعدات، وخسائر استبعاد عقارات وآلات ومعدات، وحصة الشركة من خسائر الشركة الزميلة، إلى زيادة الخسائر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
متحف الروائية جاين أوستن يطلق متحف الروائية جاين أوستن يطلق "استجواباً" حول صلتها بتجارة الرقيق 
لتجنب الشعور بالعطش الشديد أثناء الصيام.. إليك هذه النصائح لتجنب الشعور بالعطش الشديد أثناء الصيام.. إليك هذه النصائح
الأكثر قراءة
هل اقترب السفر إلى الخارج بلا قيود؟.. الخطوط السعودية تجيب هل اقترب السفر إلى الخارج بلا قيود؟.. الخطوط السعودية تجيب
رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً
فيديو لواقعة مروعة تحبس الأنفاس.. ووزير النقل المصري: فيديو لواقعة مروعة تحبس الأنفاس.. ووزير النقل المصري: "هنجيبه مش هنسيبه"
يؤدي للغيبوبة خلال 48 ساعة.. تحذيرات من فيروس يؤدي للغيبوبة خلال 48 ساعة.. تحذيرات من فيروس "نيباه"
داعش سيناء يعدم قبطياً اختطفه قبل شهور.. والكنيسة تنعاه  داعش سيناء يعدم قبطياً اختطفه قبل شهور.. والكنيسة تنعاه 
ما الذي حدث لأميركي ما الذي حدث لأميركي "من لبنان" حقنوه بلقاحين مختلفين؟
قبل أن تذهب
دور جديد للذكاء الاصطناعي في المستشفيات
دور جديد للذكاء الاصطناعي في المستشفيات
اكتشف المزيد