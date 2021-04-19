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"ثمار" تبدأ إجراءات إعادة التنظيم المالي.. والمحكمة ترفض تصفيتها

سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

"ثمار" تبدأ إجراءات إعادة التنظيم المالي.. والمحكمة ترفض تصفيتها

المحكمة التجارية بمدينة الرياض ترفض طلب أحد الدائنين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي – ثمار، اليوم الاثنين، عن افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركة.

وقالت الشركة إنه قد تم صدور حكم قضائي من المحكمة التجارية بمدينة الرياض بافتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركة وتعيين أمين للقيام بأعمال التنظيم المالي حسب ما تنص عليه اللوائح التنظيمية بهذا الخصوص، ورفض طلب أحد الدائنين بتصفية الشركة.

وفي مارس الماضي، قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، بناءً على نتائج أعمال التفتيش، إحالة الاشتباه في شأن مخالفة رئيس وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" خلال دورة المجلس من 22 يناير 2014 إلى 5 مارس 2017، الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، إلى النيابة العامة؛ وذلك لمسؤولية كلٍ منهم عن اعتماد القوائم المالية الأولية للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2015.

وقالت الهيئة في بيان إن القوائم المالية تضمنت معلومات مُضللة أدت إلى التأثير على قيمة الورقة المالية، مما أدى إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن الورقة المالية.

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