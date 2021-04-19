"جي 42" بأبوظبي تؤسس مشروعا مشتركا مع "رفائيل" الإسرائيلية

أسست مجموعة جي42، المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها بأبوظبي، مشروعا مشتركا للبيانات الضخمة مع شركة رفائيل الإسرائيلية للأنظمة الدفاعية.

يأتي ذلك بعد أيام من استثمار استراتيجي لشركة «سيلفر ليك» العالمية للاستثمار التكنولوجي في المجموعة.

وعلى مدار العام الماضي دخلت جي42 في شراكة مع دائرة الصحة في أبوظبي بشأن إدارة جائحة «كوفيد 19»، لتوفير تشخيصات قابلة للتطوير وإطلاق لقاح ناجح على الصعيد الوطني.

ووسعت المجموعة من قدراتها من خلال الاستحواذ على شركة إنجازات، الرائدة في السوق الإقليمي لخدمات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالتحول الرقمي، وشركة خزنة لمركز البيانات (خزنة)، المزود التجاري لمراكز البيانات بالجملة.

وأصبحت "جي 42" في عام 2020 أول شركة مقرها الإمارات تؤسس مكتباً في إسرائيل، بعد توقيع "اتفاق إبراهيم".