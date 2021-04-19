"شمس" تعدل توصية تخفيض رأس المال إلى 34%

أوصى مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية "شمس" بتعديل توصيته بتخفيض رأسمال الشركة ليصبح 66.99 مليون ريال، بدلاً من 101.5 مليون ريال بنسبة 34%، لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتخفيض رأس المال بنسبة 20.5% ليصبح 80.69 مليون ريال، ثم زيادة مرة أخرى عبر طرح أسهم حقوق أولوية.

بلغت الخسائر المتراكمة لشركة "شمس" نحو 34.77 مليون ريال بنهاية العام 2020، تمثل نسبة 34.26% من رأس المال، مقارنة بنحو 26.5 مليون ريال تمثل نسبة 26.13% من رأس المال بنهاية 2019.

وقالت "شمس" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد أثر من تخفيض رأس المال، على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

وأوضحت أن القرار مشروط بموافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية للشركة.

وأشارت إلى استمرار شركة الجزيرة كابيتال كمستشار مالي بشأن تخفيض رأس المال وزيادته مرة أخرى.

وقالت "شمس" إنها لا تزال تعمل على إيجاد وتقييم الفرص الاستثمارية المناسبة بشأن رفع رأس المال.