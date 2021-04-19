"نادك" تتفق مع تحالف للمنافسة على شركة مطاحن تحت التخصيص

قالت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، إنها وقعت بنود اتفاق مع مجموعة أولام الدولية، وشركة الراجحي الدولية للاستثمار، وشركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري لتشكيل تحالف لتقديم عرض مشترك للاستحواذ على مطحنة دقيق من أصل مطحنتي دقيق سيتم طرحها للتخصيص من قبل المؤسسة العامة للحبوب.

وقالت "نادك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الاتفاق تضمن تقديم العرض المشترك للمؤسسة العامة للحبوب في 19 أبريل 2021، بعد موافقة أعضاء مجلس إدارة "نادك" على بنود الاتفاق وتقديم العرض المشترك.

وأوضحت الشركة أن الاتفاق يتضمن أبرز البنود التجارية بشأن اتفاق أعضاء التحالف فيما يتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة التي سيتم تأسيسها من قبلهم (برأس مال محدد وبنسب ملكية معينة لكل عضو) في حال تم قبول العرض المشترك وستقوم بالاستحواذ على مطحنة دقيق من أصل مطحنتي الدقيق اللتين سيتم طرحهما للتخصيص من قبل المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب، وإدارتها وتشغيلها فيما بعد وفقًا للعرض المشترك.

وفي حال قبول العرض المشترك، فستصبح بنود الاتفاق ملزمة على أعضاء التحالف وسيقوم أعضاء التحالف بالتفاوض على وإبرام الاتفاقيات النهائية التي ستنظم عملية تأسيس وإدارة وتشغيل الشركة وإدارة وتشغيل الشركة لمطحنة الدقيق التي سيتم الاستحواذ عليها.

وتوقعت "نادك" أن ينتهي أعضاء التحالف من مرحلة المفاوضات النهائية بشأن الاتفاقيات النهائية خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من صدور نتائج العرض المشترك.

وذكرت أن تمويل صفقة الاستحواذ يكون من قبل الشركة للمطحنة المعنية من خلال مزيج من التمويل الذاتي من قبل أعضاء التحالف والاقتراض من البنوك المحلية باسم الشركة.

وأشارت إلى وجود طرف ذي علاقة وهي شركة سليمان الراجحي القابضة وممثلها في مجلس الإدارة في نادك بدر عبدالرحمن السياري، وذلك بموجب نسبة ملكية شركة سليمان الراجحي القابضة في شركة الراجحي الدولية للاستثمار.

وتنفذ السعودية تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، كجزء من خطة تحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستفادة من الأصول الحكومية وتحسين كفاءتها التشغيلية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي ودعماً للسوق المحلي بشكل عام.