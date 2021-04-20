أرباح "الإمارات دبي الوطني" الفصلية ترتفع 12% إلى 2.3 مليار درهم

ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بـ12% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 2.3 مليار درهم، وبزيادة 76% مقارنة بالربع السابق.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أرباح بقيمة مليار و600 مليون درهم.

ويأتي ذلك على الرغم من انخفاض إجمالي الدخل بنسبة 10% على أساس سنوي.

وقد قلص البنك مخصصاته بـ31% في الربع الأول على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة الفروض المتعثرة 6.1%. وارتفعت نسبة تغطية المخصصات إلى 125%.

وقام "الإمارات دبي الوطني" بتخفيض تكاليفه بنسبة 9% على أساس سنوي وفصلي.

ويعتزم بنك الإمارات دبي الوطني جمع حوالي 1.75 مليار دولار في أول قرض مرتبط بالاستدامة في منطقة الخليج لإعادة تمويل الديون القائمة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطط.

وإلى ذلك قال شخصان مطلعان على الأمر، إن أكبر بنك في دبي قلص ما بين 25 إلى 30 نقطة أساس من التكلفة الإجمالية للقرض على مدى ثلاث سنوات. حيث بلغت سعر التسهيل الحالي لبنك الإمارات دبي الوطني لمدة ثلاث سنوات 97.5 نقطة أساس أعلى من الليبور.

وقالت المصادر، إن ما يقرب من 20 مصرفا تشارك في القرض، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".