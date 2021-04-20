أرباح "الدريس" ترتفع 30% في الربع الأول من 2021

أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس"، عن ارتفاع صافي أرباحها، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 30% في الربع الأول من 2021، لتصل إلى 39.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 30.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي ربح "الدريس" بنسبة 0.25% مقارنة بصافي ربح نحو 39.5 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

وقالت شركة "الدريس" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة المبيعات لقطاع بترول وزيادة أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وانخفاض المصاريف التسويقية ومصاريف الزكاة.

وأضافت أن ذلك بالرغم من انخفاض مبيعات ناقل وانخفاض الإيرادات الأخرى وزيادة المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية وخسائر غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 20.7% في الربع الأول من 2021، لتسجل 1.76 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.46 مليار ريال في الربع المماثل من 2020.

كانت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس"، قد أعلنت عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 58.48% خلال العام 2020، لتصل إلى 121.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 291.7 مليون ريال في العام 2019.