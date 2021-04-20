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إعلام النظام: تعيين محمد هزيمة محافظا للمصرف المركزي السوري

The Syrian currency fell 99% against the dollar
الليرة السورية
اقتصاد سوريا

إعلام النظام: تعيين محمد هزيمة محافظا للمصرف المركزي السوري

بعد إقالة حازم قرفول بسبب طريقة تعاملة مع أزمة العملة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام النظام السوري، أن حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد محمد عصام هزيمة يحل محل حازم قرفول الذي أُقيل هذا الشهر بسبب طريقة تعامله مع أزمة العملة.

وهوت الليرة السورية الشهر الماضي إلى مستوى متدن غير مسبوق في السوق السوداء بسبب الأثر المترتب على المشاكل التي تواجهها نظيرتها في لبنان، حيث يرتبط البلدان بعلاقات تجارية ومصرفية مكثفة.

وقال تجار إن تكلفة شراء دولار واحد في الشارع أصبحت نحو 4 آلاف ليرة بعدما تابع المتعاملون القلقون انهيار الليرة اللبنانية إلى مستوى متدن جديد عند 10 آلاف مقابل الدولار.

وقال اثنان من كبار المتعاملين في العملات الأجنبية في دمشق الحاصلين على ترخيص إن هبوط العملة اللبنانية وجه ضربة نفسية لمتداولي نظيرتها السورية، التي شهدت بالفعل تراجعات سريعة خلال الأسابيع الأخيرة.

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وهوت الليرة بنحو 40% خلال العام الجاري فقطـ، بينما تلامس خسائرها منذ اندلاع الأزمة المتفاقمة منذ 10 سنوات 99% من القيمة.

وقال أحد المتعاملين طالبا عدم نشر اسمه "رجال الأعمال والتجار قلقون في ظل مخاوف من نزول لا يتوقف خلال الأيام القادمة ويترقبون ما إذا كانت الاضطرابات ستزيد في لبنان وتأثيرها على التعاملات في العالم الخارجي".

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