بلتون توفر منتجاً لتمويل الرسوم الدراسية في مصر

أعلنت كل من "بل كاش" ذراع التمويل الاستهلاكي لشركة بلتون المصرية ومدارس الألسن الدولية البريطانية والأميركية عن توقيع اتفاق شراكة لتوفير حلول تمويلية متعددة للرسوم الدراسية.

يوفر هذا المنتج لأولياء الأمور خيار تمويل المصروفات الدراسية لأبنائهم سواء جزء من المصروفات أو المصروفات بالكامل على أقساط شهرية متساوية تتراوح من 6 إلى 12 شهرا، بينما يوفر المنتج الثاني لأولياء الأمور خيار تمويل المصروفات الدراسية لأبنائهم لمرحلة تعليمية بالكامل والتسديد على آجال ممتدة يمكن أن تصل إلى 60 شهرا.

وبلتون المالية القابضة مدرجة في البورصة المصرية، وهي بنك استثمار إقليمي رائد، يوفر الخدمات المالية المتكاملة للشركات والمؤسسات والأفراد من ذوي الملاءة المالية في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

وتعد بلتون أكبر مدير أصول غير تابع لبنك في مصر مع حجم أصول مدارة بنحو 26 مليار جنيه ومقدم رائد لخدمات أبحاث الأسهم المستقلة في المنطقة و تداول الأوراق المالية . يتضمن سجل الشركة الحافل تنفيذ أكثر من 110 من عمليات الدمج والاستحواذ و الطروحات الأولية في البورصة.

وأطلقت شركة بلتون ثلاث شركات تابعة جديدة العام الماضي لتأسيس منصتها للخدمات المالية غير المصرفية وهي بلتون للتمويل الاستهلاكي (بيل كاش)، بلتون للتأجير التمويلي وبلتون لرأس مال المخاطر.