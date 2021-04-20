حادث أودى بحياة شخصين يثير الجدل حول القيادة الذاتية لـ"تسلا"

تحقق السلطات الأميركية في حادث مروري أودى بحياة شخصين داخل سيارة "تسلا" كانت تسير بسرعة، من دون سائق خلف عجلة القيادة.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن شخصين كانا في السيارة، أحدهما بجانب مقعد السائق والثاني على المقاعد الخلفية.

وتحذر "تسلا" من أن أنظمة المساعدة على القيادة الموجودة في مركباتها لا تجعلها مستقلة تماماً، وبالتالي يبقى الإشراف البشري الدائم على مسار السيارة أمراً ضرورياً.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ"تسلا" Elon Musk، عبر "تويتر" إن بيانات القيادة للسيارة تظهر أن نظام Autopilot لم يكن في وضعية التشغيل، كما أن أصحاب هذه السيارة لم يشتروا نظام القيادة المستقلة المتكاملة Full Self Driving.

وكانت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة بأميركا (NHTSA)، بدأت التحقيق الشهر الماضي في حادث عنيف لسيارة تسلا سيدان وجرار شاحنة وقع في ديترويت الأميركية.

ولم تعلن التحقيقات في حينه ما إذا كان نظام القيادة الآلية لـ"تسلا" أو النسخة التجريبية لنظام القيادة الآلية، مسؤولا عن الحادث أم لا، وفقا لتقرير "سي إن بي سي" الأميركية.

وقالت إدارة شرطة ديترويت إن سيارة تسلا كان يقودها شخص اصطدمت بجرار شاحنة وانزلقت أسفله. وكانت أشارت إلى أن حالة أحد الركاب حرجة.

وقامت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة، في وقت سابق، بالتحقيق في أكثر من 12 حادثاً، كان يُعتقد أن أنظمة مساعدة السائق المتقدمة من شركة "تسلا" سبب فيها.