شركة سوديك للعربية: بدء الفحص النافي للجهالة لصفقة "الدار" خلال أيام

توقع العضو المنتدب في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار المصرية "سوديك" ماجد شريف، بدء إجراءات الفحص النافي للجهالة للصفقة مع شركة الدار العقارية الإماراتية خلال أيام.

وقال شريف في مقابلة مع "العربية": "بدأنا بوضع البيانات اللازمة لفتح الباب لبدء هذه المعاينة النافية للجهالة" بعد موافقة مجلس إدارة "سوديك" على تعيين تحالف يضم المجموعة المالية هيرميس، مستشارا ماليا لدراسة عرض الاستحواذ المقدم من "الدار العقارية"، للاستحواذ النقدي على حصة لا تقل 51 % من "سوديك".

واضاف انه من المتوقع الافصاح عن أسم البنك الذي سيشارك في هذا التحالف الاستشاري للصفقة في وقت قريب.

وشرح أن الإجراءات اللاحقة ستتمثل في النظر بالقيمة العادلة، وسيجري تعيين البنك والمستشار المالي للصفقة، والتوصية من مجلس الإدارة بهذه القيمة العادلة.

وأضاف أن مجلس إدارة سوديك وافق على السماح لتحالف المستثمرين بالقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة، الذي يتم التنسيق له من قبل المستشاريين الماليين.

وتلقت سوديك في مارس الماضي، عرض استحواذ مبدئي من قبل تحالف من المستثمرين تقوده شركة الدار العقارية، لشراء 51% من الأسهم كحد أدنى بمتوسط سعر يتراوح بين 18 إلى 19 جنيها للسهم.

وكشف أن "سوديك" تتوقع مبيعات بقيمة 8.8 مليار جنيه للعام الحالي، متوقعاً تسليم 1200 وحدة عقارية من "سوديك" خلال العام الحالي بإيرادات تقدر بحوالي 7 مليارات جنيه.

وأفاد بأن الانفاق الاستثماري المتوقع من "سوديك" سيرتفع من 3.1 مليار جنيه للعام الماضي إلى إنفاق مستهدف بقيمة 3.9 مليار جنيه للعام الحالي.

واعتبر أن انخفاض سعر الفائدة جاء مشجعا لتنشيط الاستثمار في قطاع العقارات، بجانب زيادة حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصولا إلى رقم قياسي بحوالي 28 مليار دولار، إضافة للحاجة في ملئ فجوة المساكن في مجتمع كبير، موضحا انها عوامل تجعل قطاع العقارات أكثر جذبا.

وأكد أن مساهمي "سوديك" هم من يقررون القيمة المناسبة لسعر الصفقة مع "الدار العقارية" وسترفع التوصيات من مجلس الإدارة ولم يأتي تعليق كبير على سعر السهم المعروض في الوقت الحالي.

وقال إن لدى "سوديك" علاقة استراتيجية مع شركة مصر الجديدة، من خلال تطوير قطعة أرض مسطحها 1695 فدان في موقع متميز جدا وشروط الكراسة لا تنطبق على الكثير من المطورين، وسحبنا الكراسة وننظر في الأمر وهي تنطبق على شركة "سوديك" وتجري المفاضلة حاليا على سعر الأرض الذي يسدد على عدد من السنوات.