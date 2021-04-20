مبيعات "آي بي إم" تعود للنمو بعد عام من الانخفاضات

عادت شركة انترناشيونال بيزنس ماشينز (آي بي إم) إلى نمو المبيعات في الربع الأول، بعد عام من الانخفاضات، وتفوقت على تقديرات "وول ستريت" بدعم من وحدتها للحوسبة السحابية.

وقفزت المبيعات من خدماتها للحوسبة السحابية 21% إلى 6.5 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وزاد إجمالي الإيرادات حوالي 1% إلى 17.73 مليار دولار في الربع الأول، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 17.35 مليار دولار، بحسب بيانات (آي بي إي إس) من "رفينيتيف".

لكن صافي الربح هبط إلى 955 مليون دولار، أو 1.06 دولار للسهم، في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، من 1.18 مليار دولار، أو 1.31 دولار للسهم، قبل عام.