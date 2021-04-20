.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مبيعات "آي بي إم" تعود للنمو بعد عام من الانخفاضات

اي بي ام IBM
شركة IBM
شركات

مبيعات "آي بي إم" تعود للنمو بعد عام من الانخفاضات

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عادت شركة انترناشيونال بيزنس ماشينز (آي بي إم) إلى نمو المبيعات في الربع الأول، بعد عام من الانخفاضات، وتفوقت على تقديرات "وول ستريت" بدعم من وحدتها للحوسبة السحابية.

وقفزت المبيعات من خدماتها للحوسبة السحابية 21% إلى 6.5 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

شركة سيارات صينية تحيّر السوق.. لم تبع سيارة واحدة وتقيّم بالمليارات قصص خاصة شركات شركة سيارات صينية تحيّر السوق.. لم تبع سيارة واحدة وتقيّم بالمليارات

وزاد إجمالي الإيرادات حوالي 1% إلى 17.73 مليار دولار في الربع الأول، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 17.35 مليار دولار، بحسب بيانات (آي بي إي إس) من "رفينيتيف".

لكن صافي الربح هبط إلى 955 مليون دولار، أو 1.06 دولار للسهم، في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، من 1.18 مليار دولار، أو 1.31 دولار للسهم، قبل عام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أول فيديو يظهر زعيم داعش المتواري.. أول فيديو يظهر زعيم داعش المتواري.. "خليفة بلا خلافة"
لن تصدقوا أهمية السحور بزمن كورونا.. إليكم التفاصيل لن تصدقوا أهمية السحور بزمن كورونا.. إليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
يؤدي للغيبوبة خلال 48 ساعة.. تحذيرات من فيروس يؤدي للغيبوبة خلال 48 ساعة.. تحذيرات من فيروس "نيباه"
رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً
ضريبة جديدة قد تشعل الخلاف بين الحكومة وأصحاب المحال التجارية في مصر ضريبة جديدة قد تشعل الخلاف بين الحكومة وأصحاب المحال التجارية في مصر
صاحبة أشهر صينية طعام قدمت لمصابي حادث قطار مصر تتحدث صاحبة أشهر صينية طعام قدمت لمصابي حادث قطار مصر تتحدث
الكشف عن ممول دوري السوبر الأوروبي الكشف عن ممول دوري السوبر الأوروبي
منظمة الصحة العالمية: يمكن القضاء على كورونا خلال أشهر منظمة الصحة العالمية: يمكن القضاء على كورونا خلال أشهر
قبل أن تذهب
الحروب في الفضاء الإلكتروني تهدد حياة الملايين بحرب نووية
الحروب في الفضاء الإلكتروني تهدد حياة الملايين بحرب نووية
اكتشف المزيد