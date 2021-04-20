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مصرف الإمارات المركزي يمدد بعض تدابير التحفيز حتى منتصف 2022

المركزي الإماراتي
المركزي الإماراتي
الإماراتي المركزي

مصرف الإمارات المركزي يمدد بعض تدابير التحفيز حتى منتصف 2022

خطة الدعم تساعد البنوك على تقديم إنقاذ مالي مؤقت للشركات والأفراد المتأثرين بالجائحة

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دبي - رويترز

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قال مصرف الإمارات المركزي اليوم الثلاثاء، إنه مدد حتى منتصف 2022 بعض تدابير التحفيز التي استحدثها العام الماضي للحد من تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وتساعد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة البنوك على تقديم إنقاذ مالي مؤقت للشركات والأفراد المتأثرين بجائحة فيروس كورونا، وتيسر قدرات إقراض إضافية عبر الإعفاء من مصدات حالية لرأس المال والسيولة.

وقال المصرف المركزي في بيان اليوم الثلاثاء، إن البنوك سيظل بإمكانها "الاستفادة من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية
المغطاة بضمان، البالغ قدرها 50 مليار درهم، حتى 30 يونيو 2022".

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كما سيتم تمديد التمويل المقدم من البنك لتأجيل سداد القروض بموجب خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة حتى نهاية العام الجاري.

وقال البنك: "يتوقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن تحرص المؤسسات المالية على ترتيب أولويات الإقراض من خلال خطة الدعم، بحيث يمنح للقطاعات، ومؤسسات الأعمال، والأسر الأكثر تأثراً بالجائحة، لتسهم في ضمان انتعاش متوازن لاقتصاد دولة الإمارات المتنوع".

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، عانى اقتصاد الإمارات من انكماش بـ5.9% في العام الماضي، إذ تأثرت قطاعات حيوية مثل السياحة والطيران بشدة جراء قيود لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.1% في العام الجاري، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

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