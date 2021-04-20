جينيسيس تكشف عن أولى سياراتها الكهربائية

كشفت جينيسيس Genesis، العلامة التجارية الفاخرة لشركة هيونداي، في معرض شنغهاي للسيارات النقاب عن أول سيارة كهربائية بالكامل عبر ما تسميه Electrified G80، وهي نسخة كهربائية بالكامل من سيارتها الحالية G80.

وفي حين أن هيونداي تمتلك سيارات كهربائية بالكامل منذ سنوات، إلا أن علامتها التجارية جينيسيس لم تدخل قط في مجال السيارات الكهربائية بالكامل، وذلك بالرغم من أن تيسلا وأودي ومرسيدس وبي إم دبليو وغيرها من الشركات تعمل بسرعة على إضفاء الطابع الكهربائي على القطاعات الفاخرة.

وتعد G80 بمثابة سيارة فاخرة مشهورة إلى حد ما في الولايات المتحدة، حيث بلغت ذروتها مع أكثر من 16000 عملية تسليم في الولايات المتحدة في عام 2017، لكن المبيعات تراجعت منذ ذلك الحين إلى بضعة آلاف فقط في السنة، بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وتأمل شركة صناعة السيارات الآن في إعادة تنشيط برنامج السيارة بإصدار كهربائي بالكامل، وقال الرئيس العالمي لعلامة جينيسيس التجارية: يمثل هذا اليوم مجموعة متنوعة من الأشياء الأولى لعلامة Genesis التجارية، ليس لأن هذا هو أول ظهور للعلامة التجارية في معرض شنغهاي للسيارات فقط، لكن أيضًا لأنها المرة الأولى التي نكشف فيها عن منتج جديد خارج كوريا، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

وأضاف: تمثل Electrified G80، بالإضافة إلى التوازن المثالي بين الرياضة والأناقة، بداية رحلتنا في سوق السيارات الكهربائية، التي تمثل جينيسيس في عصر الكهرباء.

وفيما يتعلق بالمواصفات، لم تدخل العلامة التجارية في الكثير من التفاصيل عندما يتعلق الأمر بحزمة البطارية، لكنها لاحظت أنها تتوقع نطاقًا يصل إلى 427 كيلومتر بناءً على معيار NEDC.

وتتميز Electrified G80 أيضًا بقدرة شحن سريعة تصل إلى 350 كيلو واط، التي تقول جينيسيس: إنها تستطيع شحن البطارية من 10 في المئة إلى 80 في المئة في 22 دقيقة فقط.

وكتبت جينيسيس أيضًا عن أداء السيارة: تأتي السيارة الكهربائية G80 مزودة بنظام الدفع الرباعي AWD بشكل قياسي، مما يوجد أداءً قويًا، ويتيح ذلك للعملاء الاستمتاع بالقيادة الديناميكية، والتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 4.9 ثانية فقط.

ويسمح نظام DAS بتوصيل أو فصل المحرك بناءً على ظروف القيادة المختلفة، مما يمكن السيارة من التبديل بين الدفع الخلفي RWD والدفع الرباعي AWD لتقليل فقد الطاقة غير الضروري وزيادة الكفاءة.

وتوفر السيارة نظام الشحن السريع المتعدد بقدرة بين 400 و 800 فولط، مما يسمح للعملاء باستخدام بنى تحتية مختلفة للشحن عبر زيادة مستوى الجهد من 400 فولط إلى 800 فولط دون الحاجة إلى محول إضافي.

وكما هو الحال مع Hyundai Ioniq 5 المرتقبة، تقدم جينيسيس أيضًا تقنية الشحن الثنائي الاتجاه في سياراتها الكهربائية Electrified G80.

ويجعل ذلك السيارة توفر للعملاء إمكانية استخدام طاقة كهربائية تبلغ 3.6 كيلو واط لاستخدام الأجهزة الكهربائية خارج السيارة.

وزودت جينيسيس Electrified G80 بنظام التحكم النشط بالضوضاء على الطريق، الذي يقلل من مستوى الضوضاء بشكل كبير عن طريق قياس ضوضاء الطريق وتحليلها وإنشاء موجات صوتية للتردد المعاكس في وقت واحد.

ويساعد نظام التعليق التكيفي، الذي يمكن التحكم فيه من خلال المعلومات المقدمة من خلال الكاميرا الأمامية، في إنشاء تجربة قيادة مثالية وسلسة.

وتقول العلامة التجارية: إنه يتم إصدار المزيد من التفاصيل حول توفر السيارة في أمريكا الشمالية في وقت لاحق من هذا العام.