"الخريف" توقع عقداً مع مطارات الرياض بقيمة 37.7 مليون ريال

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف"، عن توقیع عقد‬‏ ‫مع شركة مطارات الرياض لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير شبكات مياه الصرف، بقيمة نحو 37.71 مليون ريال.

وقالت شركة "الخريف" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنها ستقوم بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير شبكات مياه الصرف في مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض.

وأضافت أن مدة العقد 9 أشهر ميلادية من تاريخ تسليم موقع العمل، متوقعة أن يبدأ الأثر المالي لهذا المشروع خلال النصف الأول من العام المالي 2021.

وأشارت إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة.

كانت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، وقعت الشهر الماضي، عقداً مع شركة المياه الوطنية لتنفيذ وإنشاء أعمال التدعيم لشبكة الصرف الصحي بمدينة الطائف المرحلة الأولى، بقيمة عقد نحو 175.9 مليون ريال.