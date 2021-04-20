.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"الخريف" توقع عقداً مع مطارات الرياض بقيمة 37.7 مليون ريال

الخريف لتقنية المياه والطاقة
شعار شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

"الخريف" توقع عقداً مع مطارات الرياض بقيمة 37.7 مليون ريال

لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير شبكات مياه الصرف

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف"، عن توقیع عقد‬‏ ‫مع شركة مطارات الرياض لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير شبكات مياه الصرف، بقيمة نحو 37.71 مليون ريال.

وقالت شركة "الخريف" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنها ستقوم بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير شبكات مياه الصرف في مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض.

وأضافت أن مدة العقد 9 أشهر ميلادية من تاريخ تسليم موقع العمل، متوقعة أن يبدأ الأثر المالي لهذا المشروع خلال النصف الأول من العام المالي 2021.

أبوظبي تطرح عطاءين للقطاع الخاص في البنية التحتية الأسواق العقارية أبوظبي أبوظبي تطرح عطاءين للقطاع الخاص في البنية التحتية

وأشارت إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة.

كانت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، وقعت الشهر الماضي، عقداً مع شركة المياه الوطنية لتنفيذ وإنشاء أعمال التدعيم لشبكة الصرف الصحي بمدينة الطائف المرحلة الأولى، بقيمة عقد نحو 175.9 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أول فيديو يظهر زعيم داعش المتواري.. أول فيديو يظهر زعيم داعش المتواري.. "خليفة بلا خلافة"
لن تصدقوا أهمية السحور بزمن كورونا.. إليكم التفاصيل لن تصدقوا أهمية السحور بزمن كورونا.. إليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
يؤدي للغيبوبة خلال 48 ساعة.. تحذيرات من فيروس يؤدي للغيبوبة خلال 48 ساعة.. تحذيرات من فيروس "نيباه"
رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً رسمياً.. إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.. وبيريز رئيساً
ضريبة جديدة قد تشعل الخلاف بين الحكومة وأصحاب المحال التجارية في مصر ضريبة جديدة قد تشعل الخلاف بين الحكومة وأصحاب المحال التجارية في مصر
صاحبة أشهر صينية طعام قدمت لمصابي حادث قطار مصر تتحدث صاحبة أشهر صينية طعام قدمت لمصابي حادث قطار مصر تتحدث
الكشف عن ممول دوري السوبر الأوروبي الكشف عن ممول دوري السوبر الأوروبي
منظمة الصحة العالمية: يمكن القضاء على كورونا خلال أشهر منظمة الصحة العالمية: يمكن القضاء على كورونا خلال أشهر
قبل أن تذهب
الحروب في الفضاء الإلكتروني تهدد حياة الملايين بحرب نووية
الحروب في الفضاء الإلكتروني تهدد حياة الملايين بحرب نووية
اكتشف المزيد