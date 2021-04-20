"ريدان الغذائية" تسجل 67 مليون ريال خسائر متراكمة

أعلنت شركة ريدان الغذائية، اليوم الثلاثاء، عن بلوغ خسائرها المتراكمة نحو 67.04 مليون ريال، في 31 ديسمبر 2020، بنسبة 29.8% من رأس المال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن سبب الخسائر المتراكمة يعود إلى ارتفاع صافي خسارة الشركة بنهاية 2020.

وأضافت أنه سيتم تنفيذ الإجراءات والتعليمات للشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها.

يبلغ رأسمال الشركة 225 مليون ريال، موزعة على 22.5 مليون سهم.

كانت شركة ريدان الغذائية، قد أعلنت عن النتائج المالية لعام 2020، محققة زيادة كبيرة في خسائرها بأكثر من 17 مرة، لتصل بنهاية العام الماضي إلى 83.34 مليون ريال، مقابل 4.76 مليون ريال خسائر في 2019 بنسبة زيادة بلغت 1650%.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 42% إلى 133.895 مليون ريال، مقابل 230.48 مليون ريال خلال عام 2019.

ويعود ارتفاع صافي الخسارة إلى انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى بسبب جائحة كورونا وارتفاع تكلفة المبيعات المباشرة وغير المباشرة وارتفاع التكاليف التشغيلية بسبب الإقفال المؤقت والنهائي لبعض الفروع.