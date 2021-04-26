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قناة السويس تكشف تفاصيل مفاوضات الشركة المالكة لـ"إيفر غيفن"

السفينة إيفر غيفن - فرانس برس
السفينة إيفر غيفن - فرانس برس
قناة السويس

قناة السويس تكشف تفاصيل مفاوضات الشركة المالكة لـ"إيفر غيفن"

هيئة القناة تؤكد تقديمها تسهيلات كبيرة لإنجاح المفاوضات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة قناة السويس أنها قدمت تسهيلات كبيرة لإنجاح المفاوضات مع الشركة المالكة لـ "إيفر غيفن".

وعبرت هيئة قناة السويس عن أملها في أن تؤدي المفاوضات مع الشركة المالكة لـ" إيفر غيفن " إلى اتفاق.

وفي هذا السياق، أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق، أسامة ربيع، اليوم الاثنين، حرص الهيئة على إنجاح المفاوضات الجارية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN وشركة التأمين وإبداء كافة سبل التعاون الممكنة للوصول إلى حلول توافقية تلائم كافة الأطراف، معرباً عن أمله في أن تثمر المحادثات الأخيرة عن اتفاق قريب.

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وأوضح الفريق ربيع بأن الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع كافة المتطلبات الخاصة بالتفاوض، مع الالتزام الكامل بما تقره الأعراف الدولية في مثل تلك الحالات.

وشدد رئيس الهيئة على أنه لا صحة لما يتم تداوله عن اعتقال طاقم السفينة، موضحاً عدم ممانعة الهيئة مغادرة الطاقم أو استبداله على أن يتم ضمان وجود النسبة الكافية من البحارة اللازمة لتأمين السفينة، وفي ظل استمرار وجود ربان السفينة بصفته الحارس القضائي على السفينة وما تحمله من بضائع.

سفينة إيفر غيفن (أرشيفية- رويترز)
سفينة إيفر غيفن (أرشيفية- رويترز)

‏جدير بالإشارة أن الهيئة كانت قد استجابت لكافة الطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة بخصوص الطاقم ومن بينها السماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.

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