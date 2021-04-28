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شركة بيونتيك: لقاحنا فعال ضد السلالة الهندية

محاقن وزجاجتان من لقاح فايزر- بيونتك
لقاح فايزر بيونتيك
لقاح كورونا

شركة بيونتيك: لقاحنا فعال ضد السلالة الهندية

منظمة الصحة العالمية: السلالة الهندية رصدت في 17 دولة على الأقل

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دبي - العربية.نت

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قالت شركة بيونتيك إن لقاحها فعال ضد السلالة الهندية.

وسجلت الهند رقما عالميا قياسيا في عدد الإصابات اليومية بكورونا فيما تجاوزت حصيلة ضحايا الفيروس اليوم الأربعاء، 200 ألف.

وشهدت الموجة الثانية من كورونا في الهند إصابة أكثر من 300 ألف شخص يوميا خلال الأسبوع الماضي، مما فاق قدرة مرافق الرعاية الصحية ومحارق الجثث على العمل، وأثار استجابة دولية واسعة لمساعدة الهند.

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وفي الساعات الـ24 الماضية، سجلت السلطات الصحية في هذا البلد 360 ألف و960 حالة إصابة جديدة، وهو أكبر عدد يومي في العالم، ليصل مجمل الإصابات في الهند إلى نحو 18 مليونا.

وزادت الوفيات بواقع 3293، في أكثر حصيلة يومية في الهند حتى الآن، مما يرفع عدد المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 201 ألف و187.

وفي سياق متصل أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن نسخة كوفيد-19 المتحورة الهندية التي يُشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق الهند في أزمة صحية كبيرة، قد رُصِدت في "17 دولة على الأقل".

في الأيّام الأخيرة، رُصِدت هذه النسخة المتحورة في بلدان أوروبية عدة (بلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا).

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام مع انتشار النسخة المتحورة "الهندية"، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا لناحية الإصابات.

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