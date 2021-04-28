.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مزج اللقاحات.. أحدث صيحة صينية للحماية من كورونا

لقاح كورونا تعبيرية
لقاح كورونا
لقاح كورونا

مزج اللقاحات.. أحدث صيحة صينية للحماية من كورونا

بعد اعتراف بحمايتها المنخفضة

متابع الغاء المتابعة

تايبيه (تايوان) - أ.ب

نشر في: آخر تحديث:

يبحث صانعو اللقاحات الصينيون مزج لقاحاتهم، وما إذا كانت الجرعة المعززة قد تساعد في الحماية بشكل أفضل من فيروس كورونا.

وتقول شركتا سينوفاك وسينوفارم، المصنعان الصينيان اللذان أصدرا معا مئات الملايين من الجرعات في جميع أنحاء العالم، إنهما تفكران في دمج لقاحاتهما مع تلك الموجودة في شركات أخرى.

وقال رئيس المركز الصيني للسيطرة على الأمراض، غاو فو، في وقت سابق هذا الشهر، إن اللقاحات الحالية توفر حماية منخفضة ضد فيروس كورونا، وخلطها من بين الاستراتيجيات التي يتم النظر فيها لتعزيز فعاليتها.

وحاول غاو لاحقًا التراجع عن تصريحاته، قائلاً إنه كان يتحدث عن تحسين فعالية اللقاح بشكل عام.

"غازكو" توصي بتوزيع أرباح 37.5 مليون ريال عن 2020 شركات سوق السعودية "غازكو" توصي بتوزيع أرباح 37.5 مليون ريال عن 2020

وقال لي مينغ، رئيس التعاون الدولي في سينوفاك، اليوم الأربعاء في مؤتمر دولي إن مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية لديها خطة "للاستخدام المتسلسل" المستقبلي للقاحات الخاصة بها.

وصنعت الشركة، وهي تابعة لسينوفارم المملوكة للدولة، لقاحين معطلين وثالثا قيد التجارب السريرية.

كما قالت سينوفاك، وهي شركة خاصة مقرها بيجين، إنها تجري مناقشات أولية مع المحققين، بما في ذلك المركز الصيني لمكافحة الأمراض، حول مزج الجرعات المختلفة.

منظمة الصحة تطمئن

الجدير ذكره أن خبراء من منظمة الصحة العالمية، كانوا أعلنوا أواخر مارس الماضي، أن لقاحي مختبري سينوفارم وسينوفاك الصينيين، ثبت أنهما آمنان وفعالان ضد فيروس كورونا، غير أنهم طلبوا مزيداً من البيانات.

وأعلنت مجموعة الخبراء الاستراتيجية الاستشارية حول التلقيح في المنظمة في 31 مارس الماضي، أن اللقاحين أثبتا سلامتهما وأبرزا فاعلية جيدة ضد كوفيد-19 حين تظهر الأعراض على المريض، وأضافوا أنه ما زال يتعين توافر بيانات في ما يتعلق بالمسنين والأشخاص الذين يعانون أمراضا أخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما علاقة كورونا؟.. طفل نابغة يتخرج من الثانوية والجامعة بالأسبوع نفسه ما علاقة كورونا؟.. طفل نابغة يتخرج من الثانوية والجامعة بالأسبوع نفسه
تحذير.. 7 أطعمة ابتعد عنها تماماً قبل النوم! تحذير.. 7 أطعمة ابتعد عنها تماماً قبل النوم!
الأكثر قراءة
شاهد.. يقظة سائق قطار مصري تمنع وقوع كارثة جديدة شاهد.. يقظة سائق قطار مصري تمنع وقوع كارثة جديدة
ألماني صوّروه في القطار وهو يبصق على سوري ويركله بوجهه ألماني صوّروه في القطار وهو يبصق على سوري ويركله بوجهه
أتعاني من النسيان الذي يحرجك أحيانا؟ الحل في 5 أطعمة.. أتعاني من النسيان الذي يحرجك أحيانا؟ الحل في 5 أطعمة..
"بيل غيتس" حذر مبكراً من كورونا.. والآن يتوقع موعد النهاية!
محمد بن سلمان: نقترب من تحقيق أهداف رؤية السعودية قبل 2030 محمد بن سلمان: نقترب من تحقيق أهداف رؤية السعودية قبل 2030
تحذير.. 7 أطعمة ابتعد عنها تماماً قبل النوم! تحذير.. 7 أطعمة ابتعد عنها تماماً قبل النوم!
قبل أن تذهب
جائحة كورونا تطفئ زينة احتفالات القرقيعان
جائحة كورونا تطفئ زينة احتفالات القرقيعان
اكتشف المزيد