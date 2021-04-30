.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لأول مرة.. فايزر قد تحصل على موافقة لتطعيم الأطفال

فايزر
لقاح فايزر
لقاح كورونا

لأول مرة.. فايزر قد تحصل على موافقة لتطعيم الأطفال

من المتوقع أن تتم في وقت مبكر من شهر يونيو

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة "فايزر" إنها تقدمت للحصول على الموافقة الأوروبية لمنح اللقاح للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاما.

وقد تكون هذه أول موافقة على إعطاء لقاح ضد فيروس كورونا للأطفال، حيث من المتوقع أن تتم في وقت مبكر من شهر يونيو، وفقًا لكبير العلماء وراء لقاح Pfizer.

وقدمت الشركة بالفعل جرعة معدلة من اللقاح للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر، للموافقة عليها في الولايات المتحدة.

كيف يتم تصنيع لقاح "فايزر"؟.. لن تصدق حجم التعقيدات! قصص خاصة لقاح كورونا كيف يتم تصنيع لقاح "فايزر"؟.. لن تصدق حجم التعقيدات!

تستغرق العملية عادةً بضعة أسابيع، وفي حال الموافقة، يمكن إعطاء اللقاحات الأولى للأطفال في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يونيو.

وقال أوغور شاهين، مؤسس شركة BioNTech الألمانية التي طورت لقاح Pfizer، لمجلة Der Spiegel: "يمكن للأشياء أن تتحرك بسرعة كبيرة الآن".

نتائج مبشرة

وأضاف البروفيسور شاهين، أن دراسات الاختبار الأميركية أظهرت أن اللقاح كان جيد التحمل لدى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر، ونتج عنه استجابة عالية من الأجسام المضادة، مما يوفر حماية جيدة من Covid-19.

وفي حين أنه مصرح به للبالغين فقط في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فقد تمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة لمن هم في سن 16 عامًا فما فوق.

لقد اتفق صانعو اللقاحات الأربعة المعتمدة حاليًا في الاتحاد الأوروبي Pfizer وModerna وAstraZeneca وJohnson & Johnson، على خطط للاختبار الشامل الذي سيكون ضروريًا قبل الموافقة على إعطائها للأطفال.

وعادة ما تتم الموافقة على اللقاحات بحذر، مع مراقبة التأثيرات في من هوم فوق 12 عامًا قبل إعطائها للأطفال الأصغر سنًا.

فئات أخرى قيد الدراسة

الاختبارات جارية بالفعل حول تأثيرات لقاح "فايزر" على الأطفال الصغار، مع توقع النتائج الأولية في يوليو للفئة العمرية من 5 إلى 12 عامًا، وفي سبتمبر للأطفال من ستة أشهر إلى أربع سنوات.

وقال البروفيسور شاهين: "إذا سارت الأمور على ما يرام، فبمجرد تقييم البيانات، يمكننا تقديم طلبات للموافقة على اللقاح للأطفال من الفئة العمرية ذات الصلة".

"فايزر" هو أول لقاح تمت الموافقة عليه في بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويتم الترحيب بالبروفيسور شاهين وزوجته Ozlem Tureci، اللذين عملا أيضًا على تطويره، كأبطال في ألمانيا.

في يناير، وبعد أسابيع من الموافقة على اللقاح للبالغين، شرع البروفيسور شاهين والدكتورة توريجي في تطوير نسخة آمنة للأطفال.

وفي حين أن مناعة القطيع بين البالغين قد تكون كافية لاحتواء الفيروس، كان البروفيسور شاهين قلقًا من خطر تطور نوع خطير من الفيروس يهاجم الأطفال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أول ظهور لزوج يسرا في عمل فني.. والفنانة تغازله أول ظهور لزوج يسرا في عمل فني.. والفنانة تغازله
هل تذكرون هل تذكرون "الفتاة الكارثة"؟.. نسجت من لقبها أجمل نهاية
الأكثر قراءة
مخرج مخرج "طاش ما طاش" يصارع السرطان.. وفايز المالكي: وضعه صعب
فيديو جديد صادم من أميركا.. وفاة شاب تحت ركبة شرطي فيديو جديد صادم من أميركا.. وفاة شاب تحت ركبة شرطي
السرطان وصل العظم.. زوجة مخرج السرطان وصل العظم.. زوجة مخرج "طاش" تكشف تفاصيل حالته
نار وجثث وتجمعات.. مشاهد مروعة لما حدث في إسرائيل نار وجثث وتجمعات.. مشاهد مروعة لما حدث في إسرائيل
مناعة القطيع في هذا التاريخ.. مدير بيونتيك يفجر مفاجأة مناعة القطيع في هذا التاريخ.. مدير بيونتيك يفجر مفاجأة
اكتشاف مذهل.. شاهد أول مومياء مصرية حامل اكتشاف مذهل.. شاهد أول مومياء مصرية حامل
قبل أن تذهب
انقسام في الشارع الفلسطيني حول قرار عباس بتأجيل الانتخابات
انقسام في الشارع الفلسطيني حول قرار عباس بتأجيل الانتخابات
اكتشف المزيد