آبل تعمل على هاتف آيفون قابل للطي.. يظهر بهذا التوقيت

تعمل شركة آبل على إطلاق هاتف آيفون قابل للطي مع شاشة OLED مرنة بقياس 8 إنشات وبدقة +QHD في عام 2023، وذلك وفقًا لمذكرة جديدة من المحلل مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo.

وقالت المذكرة: استنادًا إلى أحدث دراسة استقصائية للصناعة، نتوقع أن تُطلق آبل على الأرجح جهاز آيفون قابل للطي مع شاشة OLED مرنة بقياس 8 إنشات وبدقة +QHD في عام 2023، مع Samsung Display كمورد حصري للشاشات و Samsung Foundry كمزود حصري لوحدة تحكم الشاشة DDI.

مادة اعلانية

وأضافت: بناءً على خطة السعة المطلوبة من آبل، نتوقع أن تصل شحنات ‌آيفون القابلة للطي ما بين 15 و20 مليون وحدة في عام 2023، ونتوقع أن يعتمد آيفون القابل للطي حل TPK Holding ذو الأسلاك النانوية الفضية التي تعمل باللمس نظرًا لمميزاته العديدة بالمقارنة مع تقنية Y-Octa الخاصة بشركة Samsung Display، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

ويتوقع كو أن الهواتف الذكية القابلة للطي تصبح ضرورية لجميع العلامات التجارية الكبرى المصنعة للهواتف الذكية وتعزز دورة الاستبدال التالية للنماذج الرائدة، وهو يعتقد أن آبل في وضع جيد لتكون الفائز الأكبر في اتجاه الجهاز القابل للطي.

وفي الوقت الحالي، يتمثل موقع الهواتف الذكية القابلة للطي في دمج الهاتف الذكي والحاسب اللوحي، لكن الهاتف الذكي القابل للطي ليس سوى أحد تطبيقات التصميم القابل للطي.

وقد تؤدي الأجهزة القابلة للطي إلى طمس الفروقات بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة في المستقبل.

وبفضل الأنظمة البيئية الشاملة للمنتجات ومزايا تصميم الأجهزة، ستكون آبل هي الرابح الأكبر في اتجاه الأجهزة القابلة للطي الجديدة.

ويعتقد كو أن هاتف آيفون القادم قد يتبنى حلًا بأسلاك نانوية فضية تعمل باللمس لشاشة الجهاز، مما يوجد ميزة تنافسية طويلة الأجل لشركة آبل في سوق الأجهزة القابلة للطي.

وستكون تقنية العرض هذه ضرورية للأجهزة القابلة للطي في المستقبل، التي تدعم أكثر من طية واحدة.

وتتطلب الأجهزة القابلة للطي في المستقبل تقنية اللمس التي تدعم الطيات المتعددة (مقابل طية واحدة فقط في الهواتف الذكية القابلة للطي الحالية)، والشاشة القابلة للف، والشاشة المتوسطة الحجم إلى الكبيرة، والمتانة.

وعند مقارنة مزايا المواصفات المذكورة أعلاه، فإن الأسلاك النانوية الفضية تشبه أو تتفوق على تقنية Y-Octa الخاصة بشركة Samsung Display.

ويقول كو: إن آبل تستخدم أسلاكًا نانوية فضية للواجهة اللمسية لجهاز HomePod، مما يسمح لها بإتقان التقنية بتكلفة أقل باستخدام إنتاج صغير الحجم.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها شائعات من كو حول هاتف آيفون القابل للطي، حيث قال في شهر ‌مارس: إن شركة آبل قد تخطط لإطلاق هاتف ‌آيفون القابل للطي بشاشة بقياس بين 7.5 و 8 إنشات في عام 2023، وذلك بالرغم من إنه أوضح في ذلك الوقت أن هذا الجدول الزمني للإطلاق يعتمد على حل آبل للمشاكل الرئيسية للتكنولوجيا والإنتاج الضخم.