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أرباح "أسمنت السعودية" تتراجع 20% إلى 119 مليون ريال بالربع الأول

شركة الأسمنت السعودية أسمنت السعودية
سوق السعودية

أرباح "أسمنت السعودية" تتراجع 20% إلى 119 مليون ريال بالربع الأول

مقارنة بأرباح نحو 148.5 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الأسمنت السعودية، تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 19.6% في الربع الأول من 2021 إلى 119.4 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 148.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "أسمنت السعودية" بنسبة 3.8% في الربع الأول من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 124.1 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

وقالت "أسمنت السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب انخفاض صافي الربح في الربع الأول من 2021 على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض المبيعات وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض الإيرادات الأخرى، وذلك على الرغم من انخفاض مصاريف التمويل وارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة.

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وتراجعت مبيعات "أسمنت السعودية" بنسبة 4.7% في الربع الأول من 2021، إلى 429.1 مليون ريال، مقارنة بنحو 450.4 مليون ريال قيمة المبيعات في الربع المماثل من 2020.

كان صافي أرباح الإسمنت السعودية، قد ارتفع بنسبة 1% إلى نحو 456 مليون ريال خلال 2020، مقابل 451.4 مليون ريال خلال 2019.

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