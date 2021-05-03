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أرباح أسمنت تبوك تتراجع 75.6% بالربع الأول إلى 7 ملايين ريال

أسمنت تبوك
شركة أسمنت تبوك
سوق السعودية

أرباح أسمنت تبوك تتراجع 75.6% بالربع الأول إلى 7 ملايين ريال

مقارنة بنحو 28.91 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت تبوك، تراجع صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 75.6% في الربع الأول من 2021، لتسجل 7.05 مليون ريال، مقارنة بنحو 28.91 مليون ريال صافي أرباح الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح أسمنت تبوك بنسبة 44.3% مقارنة بصافي ربح 12.66 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

وقالت أسمنت تبوك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول من 2021 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى تحقيق مكاسب من تعديل التدفقات النقدية لالتزام مالي خلال الربع المماثل من العام السابق بنحو 22.76 مليون ريال، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

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وأضافت أن صافي الربح تراجع أيضاً بسبب أثر إطفاء مكاسب تعديل التدفقات النقدية لالتزام مالي (قرض) خلال الربع الأول من العام الجاري بمبلغ 1.58 مليون ريال، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وتأثر أيضاً صافي الربح بزيادة مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية خلال الربع الأول من 2021 بمبلغ 906 ألف ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

كان صافي ربح شركة أسمنت تبوك، قد ارتفع بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 113.2% خلال العام 2020، ليصل إلى 51.58 مليون ريال، مقارنة بنحو 24.19 مليون ريال صافي ربح في 2019.

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